Jeg visste at legene tok feil.

Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har sagt: «Man skal være ganske så oppegående for å være veldig syk og få riktig hjelp i dette landet». Så da jeg hørte på radioen om en ny studie med tittelen «Offentlige sykehus bruker mer ressurser på pasienter med høyere utdanning», var det lite overraskende. Uakseptabelt, ja, men langt fra oppsiktsvekkende.

Jeg brenner for god folkehelse. Etter 13 år i treningsbransjen har jeg jobbet mye med å få folk på trening, få dem i gang med en sunnere livsstil, både med aktivitet og kost, og med at de skal ønske å fortsette med dette videre også. Men etter flere års erfaring som pasient i helsevesenet med en stor ryggskade, økte også engasjementet for å hjelpe andre med helseutfordringer og for at de skulle få hjelp til å bli bedre.

En skulle tro det var unødvendig, men slik er det dessverre ikke. For du må ofte kjempe for å få den hjelpen du trenger – i alle fall om din helseutfordring ikke er helt A4 eller passer inn i skjemaet.

Det å få kommentarer som «ryggpasienter har en tendens til å klage lett» fra en overlege, byr ikke på følelser av at «nå er jeg i gode hender og får all hjelp jeg kan få». Dessverre tvert imot. Alle som kjenner meg vet at det skal ganske mye til før jeg klager, så følelsen jeg satt igjen med den dagen, var at jeg ikke ble hørt. At jeg ikke ble tatt på alvor. At jeg var veldig lite verdt.

Jeg var ryggoperert to ganger på samme sted i ryggen, og ryggvirvlene mine gnisset mot hverandre. De som er kjent med skjelettsmerter, vet at dette gjør intenst vondt. Men nevrologene så bare sitt eget fagfelt, og tviholdt på at smertene var muskulære. Det kunne ikke stemme, mente jeg, og forklarte gang på gang at det kjentes som problemet var skjelettet. Til ingen nytte.

Privat

Det ble mange runder med forskjellige leger og terapeuter. Utallige telefoner med spørsmål og mas fra undertegnede, selv etter at flere overleger hadde sagt at jeg bare måtte leve med tilstanden. De klarte ikke finne noen løsning for meg, og jeg ble utskrevet med sykmelding og smertestillende.

Jeg kunne ikke la det bli med det. Det måtte finnes en løsning. Jeg visste legene tok feil!

Det at jeg aldri ga meg, fortsatte stille spørsmål, undersøkte på egen hånd, og fikk oppfølging i forskjellige avdelinger på sykehuset, gjorde at jeg til slutt fikk gjennomslag og kom til noen som faktisk kunne hjelpe. Jeg ble en av hundre som fikk innvilget skiveprotese i ryggen. Og fra å ikke ha sovet igjennom en eneste natt og hatt sterke smerter hver dag i flere år, våknet jeg fra narkosen, og smertene var borte! Helt utrolig! Etter å ha vært kasteball i helsevesenet mellom sykehus og rehabiliteringshjem over flere år, kom til slutt den riktige behandlingen.

Men skal det være så innmari slitsomt og tungt å få hjelp? Jeg synes virkelig ikke det. Jeg ønsker mer opplysning rundt rettigheter og muligheter vi har dersom noe skulle skje. Og et helsevesen som tar mennesker på alvor – uansett utdannelsesnivå. Det skal ikke være sånn at de som er mest ressurssterke eller skriker høyest, er de som får hjelp!

Jeg lærte dette den harde veien. Og hadde det ikke vært for at jeg har jobbet som leder selv i mange år og er vant til å være den som tar tak i ting, hadde jeg aldri vært frisk og rask i dag. Det vet jeg!

Det er skummelt å tenke på, men jeg er relativt sikker på at jeg hadde vært uføretrygdet. Nå er jeg i stedet i gang igjen med min hverdag, og snart skal jeg starte opp igjen med faste sykkeltimer igjen på treningssenteret jeg jobber ekstra på.

Heldigvis har jeg fått muligheten til å hjelpe andre i deres kamp for en bedre hverdag, etter å ha blitt kontaktet av flere igjennom bloggingen min, instagramkontoen min og igjennom avisoppslag rundt min lange ryggkamp. Jeg har fortalt dem hvordan de bør gå frem, hva de bør spørre om, hvem de burde kontakte – og at de aldri må gi seg.

Jeg bistår gjerne dem som kan ha nytte av min erfaring. Men jeg skulle ønske det ikke skulle være så tungt. Det er en grunn til at du er sykmeldt. Du har lite overskudd. Smerter. Er utmattet.

Da bør du slippe å oppleve at du må kjempe mot helsevesenet. Da trenger du noen som kan kjempe for deg.