«Om du er misfornøyd, får du ta toget neste gang». Det sa en i Securitas-uniform til meg i sikkerhetskontrollen på Bergen lufthavn en dag i oktober. En medarbeider som gir slike uttalelser på vegne av sin arbeidsgiver, Securitas, og sin oppdragsgiver, Avinor, bør få andre oppgaver enn å betjene flyselskapenes kunder.

Jeg hadde tillatt meg å hevde at kontrollen på Bergen lufthavn var den strengeste jeg hadde opplevd så vel i innland som utland. I USA slipper personer over 75 år å ta av seg sko og ytterjakke ved kontrollen. Jeg er 81 år.

Årsaken til kontrollen er at jeg, etter et lårbensbrudd, har en stålplate langs lårbenet. Dette fortalte jeg på forhånd. At jeg ble kontrollert, var derfor helt naturlig. Men kontrollen som ble utført, opplevde jeg som nedverdigende og ubehagelig.

I full offentlighet ble jeg kommandert og kontrollert som en kriminell person. Hvis en så grundig kontroll er nødvendig, hvorfor har ikke da en nyåpnet lufthavn et lukket kontrollrom?

Hvor mange dokumenterte farlige gjenstander har Securitas funnet på menn over 80 år – under fotbladene, i skrittet og på innsiden av bukselinningen?

Ja, neste gang skal jeg ta toget. Jeg ønsker ikke, som Avinor og flyselskapets kunde, å bli behandlet som en kriminell. Reisegleden blir effektivt fjernet av Securitas på Bergen lufthavn. Dette har jeg aldri opplevd på noen annen flyplass.