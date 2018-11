Jeg kunne ønsket meg at Bergen får sin helt egen store paraply, laget som en skulptur av bronse/kobber eller stein. Den kunne stå midt i byen – gjerne på Torgallmenningen, Fisketorget eller Festplassen. Paraplyen kan ligge på skrå, slik at den ikke opptar for mye plass, men er stor nok til at man kan stå i ly under den – eventuelt være den nye møteplass for bergenserne.

Skulpturen skal hete «Paraplyen». Skal vi møtes under paraplyen? Ideen kom da jeg snakket med min sønn. Vi snakket om hva som kunne være bra å ha i Bergen. Han smilte og sa – «paraply, selvfølgelig». Vi bor i København, og der er «Den lille havfrue» en skulptur alle kjenner – også internasjonalt. Et annet varemerke er «Storkespringsvandet» midt på Strøget, som ofte er møteplass i København.

På samme måte kunne «Paraplyen» både være varemerke og møteplass.

På solskinnsdager kan man velge å kalle «Paraplyen» for «Parasollen», så skulpturen kan brukes hele året. Den passer vel egentlig best på Fisketorget, hvor man kan stå under «Paraplyen» og se på Bryggen, Fløyen, Ulriken, Kjøttbasaren, Fisketorget, Byfjorden og de forskjellige kaiene. Bergen er skjønn, selv om det regner litt.

Jeg håper dette er ok, som idégrunnlag. Det kunne være morsomt hvis det var en kunstner som ville lage denne store «Paraplyen» til Bergen.