Åpen barnehage har lært meg noe veldig viktig som jeg tar med meg videre.

Åpen barnehage som Kirkens Bymisjon driver i Kong Oscars gate, har for meg blitt et magisk sted – både pedagogisk, personlig og sosialt. Her kommer det barn og foreldre fra mange land.

Jeg liker det koselige miljøet som de ansatte skaper sammen med store og små. Særlig liker jeg samlingsstunden, den er både lærerik og morsom. Hvert barn blir ropt opp ved navn. Da må barnet gjøre noe, som å velge et kosedyr fra kurven. Deretter synger alle en sang om dette dyret, og på den måten er barna oppmerksomme på hva de synger. Etterpå må alle klappe. Samlingsstunden har samme struktur hver dag, så barna lærer veldig mye. Den er for meg en genial oppfinnelse!

Vi har også fått mye nyttig informasjon fra de ansatte på såkalte foreldretimer - om barneklær og mat, om det å begynne i barnehagen, osv.

De ukentlige matkursene er veldig spennende. Det er lett å prate med andre foreldre og la barna få hjelpe til med å lage mat.

Jeg er begeistret over å få se utviklingen til barna, få leke med dem og se hvordan de vokser opp. Dette har inspirert meg til å finne en jobb som gir meg muligheten til å undervise barn eller ungdommer.

Gjennom ekskursjoner og aktiviter, som for eksempel bibliotek, teater og bondegård, har jeg lært mye om norske kulturelle tradisjoner. Det har vært veldig viktig for meg som er ny i Norge.

Da jeg kom til Norge, kjente jeg ingen. Men nå, etter at jeg har vært i Åpen barnehage lenge, har jeg mange venner fra mange land som Japan, Polen, Kurdistan, Etiopia, Somalia, Korea... . Slik er jeg blitt kjent med mange forskjellige kulturer.

Jeg har aldri hatt så mange venner som nå. Alle har lært meg noe veldig viktig som jeg tar med meg videre.

Tusen takk for alt dere gjør!