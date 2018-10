«Folk må få lov å gjøre hva de vil med egen kropp? Det skader vel ingen?»

Stadig flere norske influencere og bloggere flasher opererte pupper, rumper, neser og fylte lepper på sosiale medier. Mange sprer gjerne tips, erfaringer og rabatter for kosmetiske prosedyrer til sine lesere. Dette er særlig problematisk fordi leserne oftest er unge jenter.

Når offentlige personer som Mads Hansen og Kristin Gjelsvik kritiserer utviklingen, blir de kalt «mobbere.» Mobbing er aldri ok, men det må være lov å kritisere fremveksten av ukulturen som kosmetisk kirurgi innebærer.

Når en såpass stor andel av norsk ungdom sliter med psykisk helse og kroppspress, er det problematisk at forbildene deres promoterer og gir ut rabatter på kosmetisk kirurgi. Det unaturlige naturliggjøres, og omfanget av kosmetisk kirurgi og innsprøytinger som Restylane øker.

«Folk må få lov å gjøre hva de vil med egen kropp? Det skader vel ingen?». Greit nok at man skal ha frihet til å bestemme over egen kropp, men man har også et ansvar som samfunnsborger, særlig om man er en offentlig person. Vi er kanskje alle ofre for de samme skjønnhetsidealene og det samme kroppspresset. Men om man velger å gi etter for kirurgiske inngrep, er man en del av problemet.

Plastisk kirurgi er helt forsvarlig i etterkant av en ulykke eller sykdom, i forbindelse med å være født i feil kropp eller et sjeldent og bemerkelsesverdig fysisk attributt. Men det er stor forskjell på å være født med noe så sjeldent som hareskår og det å være født med smale lepper.

Kroppspress og ungdommens psyke burde settes høyere enn inntekten til bloggere og klinikker. Vi burde for enhver pris hindre en utvikling vi ser andre steder i verden, hvor kosmetisk kirurgi er blitt så normalisert, som i Sør-Korea og en rekke land i Midtøsten der øye- og neseoperasjonene gis i gave fra foreldre til barn. De vil forbedre barnas sjanser på arbeidsmarkedet. På denne måten blir også kosmetisk kirurgi et sosioøkonomisk problem, hvor de som ikke har råd, kan risikere å stå lenger bak i køen på arbeidsmarkedet.

Derfor viktig at vi viser motstand mot en normalisering av kosmetisk kirurgi. Reklame for kosmetisk kirurgi og innsprøytninger burde forbys på samme måte som annen skadelig reklame - som alkohol og gambling. Det bør også inkludere sponsende rabattkoder for kosmetisk kirurgi av bloggere og andre influencere.