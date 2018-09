Dette er for dårlig, kjære byråd! Nærmest daglig får vi rapporter på hvor ille vårt elleville plastbruk har vært og er for miljøet. Dette er et kjempeproblem, men dessverre finner vi lite vilje til å ta lokalt ansvar i det budsjettet som byrådet i Bergen la fram 19. september. Det er alt for pinglete. Det er som å finne frem esken med små plasterlapper for å lappe sammen et gapende sår der blodet fosser ut.

Andre byer i Norge har tatt plastproblemet langt mer på alvor enn dagens byråd i Bergen. For eksempel Tromsø som har satt som visjon å bli en “plastfri by”. Og byrådet i Oslo har de siste årene stått på barrikadene for klima og miljø med Miljøpartiet De Grønne som hærførere. Blant mange nyskapende tiltak, har de ansatt en egen “plastsjef” som har som oppgave å redusere plastbruk og -avfall både i kommunen, i næringslivet og hos folk flest.

Hva gjør byrådet i Bergen? De la fram en flott plan mot plast og marin forsøpling i vår. Veldig bra! Men så er det veien fra fine ord til handling. 500 000 kroner på posten for marin forsøpling under nye tiltak er plasterlappen som skal kurere vår stadig forverrede plastsyke.

Bergen trenger en ledelse som er kompromissløse på vegne av klima og miljø, det krever de kommende generasjoner. Da må det også vises i budsjettene.