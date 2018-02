Den nye modellen i Sjøkrigsskolen vil gi Sjøforsvaret meget kompetente offiserer også i fremtiden.

I BT den 19. februar uttrykker Ingrid Louise Storbø fra Hordaland Unge Høyre bekymring for at utdanningsreformen i Forsvaret vil svekke utdanningen av kadetter ved Sjøkrigsskolen.

Det er det ingen grunn til.

Det er riktig at den pågående omstillingen vil medføre flere endringer i måten Forsvaret vil utdanne offiserer på. Imidlertid er jeg som sjef for Sjøkrigsskolen helt trygg på at den nye modellen vi er i ferd med å innføre vil gi Sjøforsvaret meget kompetente offiserer og spesialister også i årene fremover.

Ved nye Forsvarets høgskole, som Sjøkrigsskolen nå er en del av, samler vi ressursene ved alle Forsvarets høgskoler i gode fag- og støttemiljøer. Det er primært støttefunksjonene som samles geografisk. Fagmiljøene innenfor sjømakt vil fortsatt være ved Sjøkrigsskolen.

Nye Forsvarets høgskole vil også i større grad enn i dag samarbeide med sivile kompetansemiljøer der det er hensiktsmessig. Det tror vi vil styrke utdanningene på mange måter.

Kadettene ved Sjøkrigsskolen vil etter omleggingen, som i dag, gjennomføre en treårig bachelorgrad. Vi vil opprettholde utdanning på alle dagens linjer og fortsatt tilfredsstille alle kravene til de høyeste maritime sertifikater.

At kadettene ved Sjøkrigsskolen i fremtiden vil ha noe felles undervisning med kadetter fra andre forsvarsgreiner, mener vi vil berike utdanningen. Jeg er helt enig med Storebø at Sjøkrigsskolen er en skole med lange og stolte tradisjoner.

Og skolen skal naturligvis fortsatt være en viktig ressurs i utdanningen av fremtidens offiserer og spesialister, til det beste for Forsvaret og Sjøforsvaret.