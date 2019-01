DEBATT: Kun en verdensomspennende katastrofe vil avbryte befolkningsveksten på kloden vår.

I 1970 fikk Norman Borlaug Nobels Fredspris for å ha utviklet en kortvokst hvetesort som ga større avlinger enn vanlig hvete. I Byparken ble det satt opp en malmklokke som slo et slag for hver verdensborger befolkningen økte med. Den slo hvert sekund – dag og natt. Den burde fremdeles stått der og vedvarende dunket ut sitt dystre budskap. I dag ville dunkingen hatt høyere frekvens.

I stedet for å diskutere befolkningsøkningen, har samfunnsdebatten dreid over mot global oppvarming, bærekraft og enkeltmenneskets fotavtrykk. Det farlige i denne sammenheng er alle menneskers iboende drøm om stadig å få det bedre. Fotavtrykkene forsterkes også av, og til noens forbauselse, fagforeningenes prioriterte mål om årlig høyere lønn, så vel som kapitalismens streben etter profitt. I pavens 1. juledagstale karakteriserte han dette som «menneskenes griskhet».

Ola M. Johannessens innlegg 19. desember med overskriften «Jordens befolkning må begrenses», viser en skremmende graf. Den går eksponentielt, den avbrytes i år 2000. Enhver bør tillate seg å trekke grafen videre frem til i dag, og deretter prøve å forestille seg hvordan den vil gå ut dette hundreåret. Faktum er at etter premissene flater ikke slike funksjoner ut. Kun en verdensomspennende katastrofe vil avbryte den. Det være seg voldsomme pandemier, hungersnød eller store kriger. Hvem vet.

Befolkningsveksten globalt er formidabel. Kina avviklet ettbarnspolitikken i 2015. De trengte flere unge til å takle eldrebølgen i landet. Det samme gjelder Norge. Ola M. Johannessen vil ha et FNs befolkningspanel. Hvordan skal det få bedre gjennomslag enn FNs klimapanel? Ingen vet. Men det vi vet er at slike paneler ikke kan utøve makt uten å ha sanksjonsmulighet. Men hvem har myndighet til å gi dem det?