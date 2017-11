Petter Northug bør gi lagkamerater og trener en uforbeholden unnskyldning.

At Petter Northug ikke ble tatt ut til å gå verdenscupåpningen i Finland, er skuffende for mange, ikke bare for Northug. At noen mener tidligere meritter burde være nok, kan diskuteres. Men å furte fordi andre blir tatt ut, er usportslig og vitner om dårlig dømmekraft. God oppførsel er det heller ikke. Fra et idrettspsykologisk perspektiv er det dessuten en dårlig strategi.

Langrenn er en individuell idrett, men også en lagidrett. For at et lag eller gruppe skal fungere, er det viktig at den enkelte gruppedeltaker føler tilhørighet til og kan identifisere seg med laget. Gruppen eller laget påvirkes av utøverne. At en av utøverne på herrelandslaget i langrenn lar egen skuffelse og aggresjon gå utover andre på laget, bidrar til å forsure stemningen og svekke samholdet i gruppen.

Northug vs. Skiforbundet: 11 år med konflikter

En forutsetning for at et lag skal kunne fungere, er at det har felles spilleregler som medlemmene i gruppen aksepterer og forplikter seg til å følge. Det norske herrelandslaget i langrenn har slike regler. Det innebærer at hver og en av utøverne på landslaget både har evne og vilje til å holde ut med laget sett under ett, samtidig som et samlet landslag forplikter seg til å holde ut med den enkelte utøver. Det kan synes som om herrelandslaget i langrenn ved flere anledninger har «holdt ut» med Northug. I denne saken, derimot, viser Northug liten raushet overfor sine lagkamerater, samtidig bryter han lagets spilleregler på det groveste.

Etter min mening bør Petter Northug snarest «nullstille» seg, se ting i et større perspektiv og gripe nye muligheter i nær fremtid for å dokumentere hvor god han forhåpentlig er. Men viktigst: Gi lagkamerater og trener en uforbeholden unnskyldning! Det burde koste Northug lite, men han får trolig tilbake i form av ny tillit og et bedre utgangspunkt for egne og lagets fremtidige prestasjoner.