Hva har vi å lære av #MeToo-kampanjen som har ridd den vestlige verden som en mare? Arbeidsplasser er satt i et dårlig lys, og de aller fleste har ikke varslet sin arbeidsgiver når seksuell trakassering har skjedd. De som har varslet har ofte opplevd at ingen ting er blitt gjort. Verst har det gått utover mediebransjen, men jeg har ingen tro på at det ikke finnes mange lignende historier i andre bransjer.

Så hva bør arbeidsgivere i de ulike virksomheter lære av denne kampanjen?

Det første en arbeidsgiver bør spørre seg er: Hvorfor har ikke ansatte varslet når de er blitt utsatt for seksuell trakassering?

Arbeidsmiljøloven er tydelig på at alle arbeidsgivere skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå på de enkelte arbeidsplasser. Deretter skal de lage tiltak for å forebygge og reparere. En av farene som kan oppstå er at ansatte blir utsatt for seksuell trakassering, noe som betyr at arbeidsplassen skal ha rutiner for å forebygge at og håndtere trakassering. Disse rutinene skal skriftliggjøres.

I #MeToo kampanjen er det avdekket at det ofte er en leder som har utøvet trakasseringen. Dette kan gjøre det vanskelig for ansatte å si fra. Noen er redd for hvilken følger dette kan få for videre jobb i virksomheten, samt mulig karriereutvikling. Da kan ansatte velge å melde fra til verneombudet i stedet for til arbeidsgiver. Mange ansatte har ingen kunnskap om hva er verneombud er og hvorfor vi trenger det på arbeidsplassene. Verneombudet skal sørge for at den ansatte blir behandlet på en skikkelig måte og i tråd med det rutinene sier.

Derfor er det svært viktig at verneombudet har satt seg grundig inn i alle rutiner på arbeidsplassen, og at verneombudet har mot til å stå den siden av den ansatte i vanskelige saker. Derfor blir det avgjørende hvem de ansatte velger til verneombud.

Å si til nyansatte at de kan gå inn på arbeidsplassens intranettsider og lese de ulike rutinene og systemene bedriften har, er ikke å gi opplæring. Opplæring innebærer at man får anledning til å stille spørsmål. Betydningen av å få diskutert temaet er av uvurderlig betydning. I tillegg må vi alle med jevne mellomrom minnes på rutinene og viktigheten av å si fra.

Kort oppsummert: Fortell alle ansatte hva som er forventet oppførsel og hva den enkelte trenger å finne seg i. Sørg for at det får konsekvenser dersom noen bryter reglene for forventet oppførsel. Grov seksuell trakassering bør og skal ende med en avskjedssak, noe som betyr at den ansatte må forlate arbeidsplassen på dagen og får lønn ut den dagen.

Jeg kan love alle arbeidsgivere at hvis de tåler og tørr å stå i bare en slik sak avskjedssak, vil ryktene raskt gå på arbeidsplassen, og ansatte vil fort lære hva som er reglene for rett og galt. Husk at seksuell trakassering er et lovbrudd.

Om arbeidsgiver klarer å gjøre disse enkle lovpålagte grepene ville mange trakasseringssaker vært unngått, og alle ansatte ville fått en trygg arbeidsplass. Det er aldri for sent å sette i gang og det er lov å be om hjelp.

Hvilken arbeidsgiver vil du være? Valget er ditt!