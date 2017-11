Schjelderup har frekkhetens nådegave når han trekker frem likestilling som et argument for økte økonomiske forskjeller.

NRK har denne uken avdekket hvordan Bergen kommune de siste to årene har fått nesten dobbelt så mange direktørstillinger. Vi har økt antallet fra 17 til 32 direktører. Dessuten har direktørlønningene økt betraktelig: i snitt nærmer den seg en årsinntekt på én million. Den prosentvise lønnsveksten er dessuten langt høyere enn den generelle veksten i kommunal sektor.

Utviklingen er for så vidt den samme i staten. I sommer forsvarte Monica Mæland (H) de skyhøye lederlønningene i offentlige bedrifter. Det er kanskje ikke så rart at en næringsminister fra Høyre vil drive det offentlige etter markedsøkonomiske prinsipper. Om det er bra for samfunnet som helhet eller tilliten til det offentlige, tviler jeg imidlertid sterkt på.

I Bergen er det derimot ikke Høyre som styrer; de har tvert imot stilt seg undrende til utviklingen med økte lederlønninger i kommunen etter at Arbeiderpartiet overtok makten. På kritiske spørsmål har byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) forsvart nye titler og uforholdsmessig høy lønnsvekst med at dette skal føre til mer likestilling. Han mener at vi trenger flere direktører innenfor kvinnedominerte sektorer, så som helse og omsorg, for å oppnå større likestilling mellom kjønnene.

Schjelderup har frekkhetens nådegave når han trekker frem likestilling som et argument for økte økonomiske forskjeller. Hvis byrådet virkelig vil gjøre noe for likestillingen kan de heller heve lønningene innenfor de mange kvinnedominerte yrkesgruppene. Hva med å øke lønningene til førskolelærere? Eller til omsorgsarbeidere? Vaskehjelper?

Byrådets argumentasjon er ikke et arbeiderparti verdig. Schjelderup er like klasseblind som næringsminister Mæland hvis han oppriktig talt mener at fordoblingen i antall direktørstillinger og økte lederlønninger bidrar til mer likestilling.