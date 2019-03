«Hore» og «fuckings lesbe» er vanlig

DEBATT: Du var en «feministdritt» eller om du reagerte.

IKKE KULT: Jentene som faktisk sa ifra, ble fort pekt ut og plaget. Det var ikke kult å tyste. Sånn er det fremdeles, skriver 17 år gamle Sara Haugen Sundsøy (t.v.) og Synne H.R. Myksvoll. Foto: Privat

Sara Haugen Sundsøy, 17 år

Synne H.R. Myksvoll, 17 år

Publisert: Publisert 13. mars 2019 18:00







I forrige uke fortalte tre modige jenter i Aftenposten om den omfattende seksuelle trakasseringen og krenkende kommentarer de var blitt utsatt for på skolen. Men dette skjer ikke bare i Oslo, men også her i Bergen.

Vi er to 17 år gamle jenter fra Bergen. Ord som «hore» og «slut» blir slengt etter jenter, og lærerne unnskylder guttenes atferd med at gutter bare er sånn, eller at jentene burde gå med andre klær. Jeg er enig med det jentene sier i Aftenposten om at «#Metoo aldri nådde skolegården».

Seksuelt krenkende kommentarer og seksuell trakassering er vi dessverre blitt kjent med fra ung alder, helt fra barneskolen. I skolegården på ungdomsskolen slengte folk mye med leppen, «din jævla homse», «fuckings lesbe» og «du din bitch».

Å kalle noen «hore» var nærmest dagligdags. De som reagerte på å bli kalt slike ting daglig, var «feministdritt» eller «forbanna kødd».

Les også Voldtektsmottaket: Fire av ti som kommer hit, husker lite eller ingenting

Jeg (Sara) har opplevd at en gutt har pekt på skrittet mitt, og spurt om jeg vil «suge kuken hans», mens han gestikulerte med hånden og tungen. For han var det kanskje bare kødd, men jeg følte meg likevel liten og ekkel.

Hvis vi fortalte læreren om dette, kunne vi bli stemplet som «tyster» eller «grineunge». Lærerne sa at «Det var jo bare sånn man gjorde på ungdomsskolen». Jentene som faktisk sa ifra, ble fort pekt ut og plaget. Det var ikke kult å tyste. Sånn er det fremdeles.

I ettertid angrer vi på at vi ikke sa mer ifra. Hvorfor var vi så pysete?

På fester er det ingen som reagerer hvis en gutt tar tak rundt en jente og drar henne inntil seg. Man skylder på alkoholen og ler det fra seg, og om du reagerer for kraftig på de «små» tingene, har du ødelagt for de andre på festen.

Det er ikke bare gutter som bidrar til ukulturen. Også blant venninner kan man risikere å bli kalt «løs» om man virker for interessert i for mange gutter. På den andre siden er du «uptight» hvis du sier nei til mange gutter. Uansett hvilken ende av spekteret man er på, risikerer man å bli rakket ned på av andre jenter. Det er skummelt å tenke på.

Det er viktig å se på hva slags språk og handlinger som blir akseptert i skolen. Det er ikke greit at vi snakker til hverandre på denne måten, og vi må ikke være redde for å si ifra. Da må vi starte allerede på skolen.

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg