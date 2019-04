Har dere glemt breene?

DEBATT: Høyre og Arbeiderpartiet er isbre-fiendtlige.

VAKRE ISBREER: Jeg har selv brukt mye fritid på breer, men nå har engasjementet mitt blitt mer og mer rettet mot å hindre at breene forsvinner, slik at generasjoner etter min skal få oppleve det samme, skriver Thor Haakon Bakke (bildet). Foto: Privat

Thor Haakon Bakke Førstekandidat, MDG Bergen

Få ting er vakrere enn en isbre på sommerkvelden innerst i en vestlandsk fjord. Å sitte ved foten av en breen, beskue de nydelige detaljene i sprekkene og overflaten, og oppleve kontrasten mot de mørke fjellene. Det er noe jeg unner alle å oppleve!

Jeg har selv brukt mye fritid på breer, men nå har engasjementet mitt blitt mer og mer rettet mot å hindre at breene forsvinner, slik at generasjoner etter min skal få oppleve det samme. Ifølge ekspertene i Norges vassdrags- og energidirektorat kan dette skje. Hvis vi ikke viser handlekraft og får ned utslippene, vil breene forsvinne.

Foto: Atle Nesje

Selv om det rett nok finnes et par breer i Oppland, er isbreer et fenomen for Vestlandet og Nord-Norge, to områder som allerede treffes hardt av klimaendringene. Det er derfor ekstra isbre-fiendtlig at både Høyre og Arbeiderpartiet på Vestlandet avlyser det grønne skiftet. Det er tydelig etter årsmøtene at hos begge partiene er det oljeindustrien som gjelder fremdeles, med litt grønt pynt attåt.

Thor Haakon Bakke Foto: Privat

De vil begge tildele nye oljelisenser og fremstår som late med tanke på å fremme bærekraftige løsninger. Rett nok går norske utslipp bitte litt ned (på grunn av palmeolje på biltanken), men vi er ikke nærheten av det nivået som er nødvendig for å hindre uopprettelige endringer i verdens klima og avtrykket det har på natur og miljø.

Vi skal nok klare oss uten isbreene, men i motsetning til prisen på et fat olje er det vanskelig å tallfeste verdien av en bre. Samtidig er det kanskje nødvendig for at partiene som henger seg opp samfunnsøkonomiske analyser skal legge merke til konsekvensene av deres egen politikk.

For den linjen som føres i dag gjør det til et spørsmål om når, ikke hvis, isbreene forsvinner. Og når temperaturen har økt såpass, har vi en del andre problemstillinger foran oss også, alt fra ekstremtørke til hvithai i Oslofjorden.

