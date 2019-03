Jeg har mistet respekten

DEBATT: Jeg dømmer ingen, men selv har jeg mistet lysten til å høre på ham.

OMSTRIDT ARTIST: Innsenderen orker ikke lenger å høre på Michael Jacksons musikk. Foto: Cliff Schiappa / AP

Ingrid Kristine Skjolddal

Jeg husker første gang jeg hørte på Michael Jackson. Året var 2009. Vi hadde akkurat lært om ham på skolen, og vi fremførte sangene hans på skoleavslutninger.

Vi visste ingenting om at han skal ha misbrukt flere barn.

Jeg skulle bare ønske at jeg hadde kjent til dette før jeg så dokumentaren «Leaving Neverland». Jeg synes det er sjokkerende og vemodig. At det som startet som et rykte faktisk skal være sant. En av verdens mest kjente pop-idol skal ha hatt seksuell omgang med flere titalls barn. En etter en. I flere år.

Det er ekkelt, trist, provoserende, grusomt, skandaløst. Ofre som sitter igjen med skammen er skadet for livet. Det verste er at de bebreider seg selv. Det gjør så vondt i hjerterøttene, det brenner innvendig.

Alle skal få ha sin egen mening om Michael Jackson, jeg dømmer ingen, men selv har jeg mistet respekten for ham. Jeg synes det som er kommet frem er ødeleggende for å nyte musikken hans.

Det er viktig å være klar over at ting er ikke alltid som de ser ut til. Overgrep mot barn burde blitt tatt opp som tema allerede i barnehagen, for mange barn sliter med å skille mellom fantasi og virkelighet. Barn er godtroende, de forstår ofte ikke hva som skjer og de holder på grusomme hemmeligheter. For de som er i tvil om hvordan det kan skje, bør de se dokumentaren.

