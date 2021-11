Bybanen nordover er så mykje meir enn Bryggen

Ikkje svikt Sandviken! Det er vår tur no.

«Vi blir bekymra når opposisjonen set heile bygginga av banen i fare», skriv Cecilie Boge (frå v.), Torhild Dahl og Lise Kristiansen.

Lise Kristiansen, Cecilie Boge og Torhild Dahl Aksjonsgruppa E39 ut av Sandviken! Ja til Bybanen

For nøyaktig fire år sidan skreiv vi eit innlegg i Bergens Tidende om Ytre Sandvikens forbanning. Innlegget vart starten på eit opprør, der innbyggarane i Ytre Sandviken gjekk saman for å få ta del i byutviklinga Bybanen fører med seg.

Folk i bydelen bråvakna før jul for fire år sidan og forstod at bybaneprosjektet ville gi oss ein eineståande sjanse til å bli kvitt E39 og samtidig ta del i byutviklinga. Ein underskriftskampanje fekk oppunder to tusen underskrifter på nokre få dagar, og gruppa «E39 ut av Sandviken! Ja til Bybanen!» samla det som kunne krype og gå av folk bak ei felles sak.

Å fullføre Bybanen nord for Fisketorget handlar ikkje berre om Bryggen, men om kvardagslivet til tusenvis av innbyggarar langs traseen, meiner innsendarane.

Byrådet lytta til argumenta våre og gjekk for ei bybaneløysing som ikkje berre gir eit samanhengande kollektivtilbod for heile byen, men også løyser mange av dei trafikale problema vi slit med til dagen på strekninga frå byen til Åsane.

Difor blir vi bekymra når opposisjonen set heile bygginga av banen i fare. Å fullføre Bybanen nord for Fisketorget handlar nemleg om så mykje meir enn Bryggen, for det handlar om kvardagslivet til tusenvis av innbyggarar.

I 2018 kunne Torhild Dahl (i midten) og Lise Kristiansen feire at byrådet valde deira ønskeløysing for trasé gjennom Sandviken. No er dei uroa for at Bybanen aldri kjem.

Bybanen er nøkkelen til å bli kvitt E39, som ligg som ein brølande barriere og deler Bergen sin flottaste bydel i to. Med banen følgjer nemleg forlenga Fløyfjellstunnel, slik at gjennomgangstrafikken kjem inn i fjell, og vekk frå både Ytre Sandviken og sentrum.

Byen nord mot Åsane vil bli knytt til resten av bybanenettet, og på den måten sikre effektiv, trygg og miljøvennleg transport i framtida. Lokalveg, sykkelveg og bane vil erstatte motorvegen i Ytre Sandviken og binde bydelen vår saman igjen.

Desse grepa er noko vi treng sårt! I dag trener barn og vaksne på dei fire kunstgrasbanane på Stemmemyren i eksosen frå 55.000 bilar som passerer nokre få meter unna.

Over 400 elevar på Hellen skole kryssar den same vegen for å ha gym eller kome seg til og frå skulen. Cirka 4000 studentar og tilsette ved NHH lid under trafikkstøy og elendig luftkvalitet. Det same gjeld Gamle Bergen Museum med sine 30.000 daglege sommarturistar, og alle pasientar og tilsette på Sandviken sjukehus.

Vi er dessutan berre eit vassleidningsbrot unna total kollaps i trafikken. Bybaneutbygginga og den vedtatte forlenginga av Fløyfjellstunnelen vil gi oss sårt sakna avlastingsvegar. Gode sykkelvegar på denne strekninga er også heilt avhengige av at Bybanen blir bygd.

Sjølv om det berre tek rundt 15 minutt å sykle til sentrum frå ytst i Sandviken, er det ikkje mange av dei 7000 innbyggarane i Hellen skulekrets som gjer det. Kven vil vel sykle langs ein motorveg, i ein evig dusj og motvind av eksos og svevestøv, og tråkle seg gjennom Sjøgaten med fare for liv og helse?

Bybanetraseen som byrådet går inn for, er den beste av mange grunnar, der det beste for Bryggen berre er ein av dei. Denne løysinga er den einaste som sikrar at Bybanen faktisk blir fullført. Dette er avgjerande for alle områda langs traseen. Det er vår tur no.