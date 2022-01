Gratulerer med eigen nynorskklasse, Bergen!

Dette er gode nyhende for alle bergensarar som startar på skulen til hausten.

Fyrsteklassingar skal få sjuårig grunnskuleutdanning på nynorsk. I sjølvaste Bergen, skriv innsendarane.

Bjørg Eli Eide Leiar i Bergen Mållag

Oddvar Skre Leiar i Fana Mållag

Dette er eit heia-brev til driftige politikarar i Bergen kommune som endeleg har fått til ein eigen nynorskklasse i byen!

Trass ei krevjande tid for skuledrift har kommunen klart å finna ein skule der det både er rom, kompetanse og iver for å gje ei god handfull nye fyrsteklassingar ei sjuårig grunnskuleutdanning på nynorsk. I sjølvaste Bergen!

På Midtun skole har kommunen klart å finna eit godt rammeverk for nynorskelevane, meiner Bjørg Eli Eide og Oddvar Skre.

Det er nemleg slik at det å gå i nynorskklasse gjev borna ein stor fordel: Her får dei læra nynorsk (og læra på nynorsk) frå skuledag éin i ei trygg ramme, slik at det nynorske språket vert ein heilt naturleg og lett kunnskap å tileigna seg. I samfunnet utanfor skulen lærer dei seg bokmål.

Såleis vil borna få ei svært god språkleg grunnskuleutdanning, der dei får læra begge dei norske skriftspråka godt frå ein tidleg alder. Det vil dei ha mykje nytte av i ein stadig meir tekstbasert kvardag.

På Midtun skole har kommunen klart å finna eit godt rammeverk for dei unge lovande nynorskelevane. I eit heilt nyoppussa skulebygg får dei endå nyare fyrsteklassingane gunstige lærings- og leikemiljø, både i form at flotte og tilpassa fasilitetar ute som inne, og dessutan kompetente pedagogar som tek oppgåva si på alvor.

Når kommunen satsar på Midtun skole, satsar dei i eit historisk nynorskområde. Framleis bur det mange nynorskbrukarar her, og mange av desse er tilflyttarar frå nynorskkommunar. For svært mange innbyggjarar i Fana bydel, og i Bergen generelt, er ikkje nynorsken framand. Slik høver det godt med ei satsing på nynorsken på Nesttun, som eit tilskot til dei bergenske nynorskskulane i Salhus og i Arna.

Bergen kommune har slått fast at byen skal vera nynorskhovudstaden på Vestlandet, eit naturleg sentrum i ein nynorskdominert region. Det skal vera lett å bruka nynorsk i Bergen, og sjølv om det kan verka trongt mellom dei sju fjella, har byen alltid hatt god takhøgd for mangfald. Det er ingen motsetnad mellom å snakka bergensdialekt og å skriva nynorsk!

Alle bergensarar som skal starta på skulen til hausten, uansett bustadadresse, kan altså no søkja seg til nynorskklassen på Midtun skole. Skulen ligg sentralt på Nesttun, like ved bybanestoppa på Nesttun og Skjoldskiftet, og dei som bur meir enn to kilometer frå skulen får rett på skuleskyss og tilbod om SFO. Søknadsfristen er 21. januar, så her er det berre å kasta seg rundt for å sikra borna eit best mogeleg språkleg grunnlag i barneskulen!

Til sist må me få gratulera Bergen med eit nytt, flott tiltak som strekar under at nynorsken har ein naturleg plass i byen – og dessutan å ynskja alle skulestartarar velkomen til nynorsken og til Midtun skole!