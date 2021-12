Drit i å være så flink. Vær grei!

Utdannelse er og blir viktig, men aldri undervurder lærdommen fra fritiden.

Lær deg å relatere til mennesker. I arbeidslivet skal du forholde deg til kollegaer, ikke til karakterkort, skriver Ingrid Moen.

Ingrid Moen Forsker, Oslo

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For noen uker siden hadde en kollega av meg en bedriftspresentasjon for studenter innen bioteknologi og realfag. I etterkant fikk vi anledning til å snakke med dem, og etter at nesten samtlige hadde spurt «Hvor gode karakterer må jeg ha for å kunne jobbe hos dere?», endte jeg opp med følgende råd:

«Drit i å være så flink. Vær grei!»

Jeg vet ikke om det er pandemien som har gitt meg for god tid til å tenke over livet, men kravene de unge setter til seg selv, skremmer livet av meg. Tenk at vi må innføre livsmestring som tema i skolen! Hva har skjedd med oss?

Jeg har den høyeste utdanningsgraden vi har i Norge, og avsluttet doktorgraden min i biomedisin for cirka ti år siden. Likevel er det som har lært meg mest her i livet, mine mange år i idretten. Jeg har spilt volleyball i eliteserien i mange år og konkurrerte senere også i olympisk vektløfting.

Jeg skal ikke fortelle noen hvordan de skal tenke for å vinne og bli best. Jeg ønsker å fortelle unge som er i ferd med å velge fremtidsløpet sitt, hvor mye kombinasjonen av utdannelse og idrett har lært meg, og ubevisst påvirket måten jeg jobber på.

Som idrettsutøver lærte Ingrid Moen en rekke nyttige ferdigheter. Her i kamp for BSI Volleyball i 2004.

Effektivitet: For å kombinere idrett med skole og deltidsjobb innså jeg tidlig at jeg måtte strukturere dagene mine. At en gjeng med lagvenninner forventet at du møtte opp på trening, gjorde det uaktuelt å komme for sent eller droppe en trening.

Da lærer man seg å planlegge, være pålitelig og effektiv. Dette er kvaliteter som er uvurderlige i jobbsammenheng, og gjør det mulig å gjennomføre prosjekter raskere og bedre.

Multitasking: I volleyballsporten, som er så liten på nasjonalt nivå, var støtteapparat ofte en mangelvare. Jeg har selv opplevd å måtte ta timeout midt i en elitekamp for å fikse vekslepenger til kiosken på tribunen, der det ble solgt kaffe og kaker lagd av spillerne tidligere på dagen. Med så lite hjelp utenfra ble alle på laget nødt til å bidra og sjonglere både baller og arbeidsoppgaver.

Les også Stressede barn? Foreldre kan hjelpe unge til å tåle sin egen middelmådighet.

Prosjektledelse: Hver sommer arrangerte klubben jeg spilte for en treningsleir for i overkant av 100 unge spillere. Siden jeg som 19-åring var blitt for gammel til å delta selv, fikk jeg ansvar for logistikken med registrering, betaling, bestilling av mat og overnatting etc. Siden da har jeg vært med i styret i flere idrettslag.

En tidligere motspiller med mange års ledererfaring sa en gang: «Jeg kunne ansatt alle jentene på laget som prosjektledere». Jeg tror hun har helt rett! Viktigheten av klar kommunikasjon, delegering, realistiske tidslinjer og ikke minst hvordan du kan spille andre gode, er lærdom jeg og mange andre har fått fra idretten.

Les også Fire typer ungdomsliv: Dette betyr familien for unges tro på seg selv og fremtiden

Nettverksbygging: Det å tilbringe timevis i hallen sammen, vinne og tape, være utslitt, glad og forbanna, samler folk. Idretten har gitt meg et enormt nettverk, noe jeg har kunnet nyte godt av da en gammel volleyballvenn tipset meg om min nåværende jobb.

Gode venner og stort nettverk må aldri undervuderes!

Spille på styrker: I idretten møter du folk med ulike aldre, kulturer og personligheter, noe som ofte reflekterer situasjoner du møter i profesjonelle team. Hvordan skal vi kunne jobbe sammen når vi er så forskjellige? Jeg spilte hovedsakelig som opplegger, hvor oppgaven var å øke sjansene for at lagvenninne mine lykkes og dermed også at laget vårt lykkes. Med å bygge lag, sette pris på hverandre og gjøre hverandre gode, så blir både jobben og fritiden morsommere.

Når jeg ser tilbake på lagvenninne mine, og ferdighetene vi tilegnet oss, tenker jeg at det ikke er tilfeldig hvor mange av dem som har endt opp i lederstillinger. Det er også påfallende hvor mange av dem som i tillegg til krevende jobber stiller opp som trenere og frivillige, og dermed er enorme bidragsytere for samfunnet.

Les også Hun er introvert. Er det plass til henne på arbeidsmarkedet? Slik kan hun få jobb, ifølge eksperten.

Vinne sammen: I tjueårene startet jeg å trene og konkurrere i olympisk vektløfting i tillegg til volleyballen. For å lykkes var jeg plutselig kun avhengig av meg selv. Jeg klarte på mystisk vis å vinne NM to ganger, men det å vinne alene kan aldri måle seg med følelsen av å vinne som et lag.

Det å få et lag med ulike personligheter til å dra i samme retning for å løse et vanskelig problem eller for å vinne en kamp, er noe av det mest givende jeg har opplevd, og vil for min del alltid slå det å stå alene på pallen. Det beste er å dele små og store seiere!

Jeg vet dette kan høres ut som rent selvskryt – og det er vel kanskje delvis en mulighet til å klappe min idrettspensjonerte, late og tykkfalne kropp på skulderen. Men; hovedbudskapet mitt til alle unge, lovende mennesker der ute er: Utdannelse er og blir viktig, men dere må aldri undervurdere lærdommen fra fritiden.

Dette er ikke egenskaper som kun oppnås med deltakelse i toppidrett, men som kan læres med deltakelse på alle nivå! Bidra til gjengen, heng med venner, lek dere, spill musikk, ha det gøy og lær deg å relatere til mennesker. I arbeidslivet skal du forholde deg til kollegaer, ikke til karakterkort.

Kort fortalt: Drit i å være så flinke, pust med magen og vær grei!

En lengre utgave av innlegget ble først publisert på Linkedin.