Melkekuen fortjener bedre!

Norge ligger langt bak sammenliknbare land når det gjelder bruk av båsfjøs.

Det er ingen tvil om at et godt løsdriftsfjøs er best for dyrevelferden, mener innsenderen.

Live Kleveland Kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen

«Den vestlandske mjølkebonden står ved eit vegskilje», skriver BT på kommentatorplass 9. februar. Frykten for at mange melkebruk vil måtte legge ned fordi de ikke klarer å møte de nye kravene til dyrevelferd, er reell. Og ansvaret ligger nå helt korrekt hos politikerne.

Investeringer i løsdriftsfjøs koster penger, det har Dyrevernalliansen stor forståelse for. Behovet for et eget dyrevelferdstilskudd i landbruket er stort. Derfor har vi lenge argumentert for at det må settes av penger til dette, og ikke minst for at det skal settes av penger til å få gjennomført løsdriftskravet.

Løsdriftskravet i norsk melke- og storfeproduksjon ble etablert gjennom dyrevelferdsmeldingen allerede i 2003, med følgende målsetting: «Løsdrift for alt storfe innen 20 år, forbud mot bygging av båsfjøs fra 2004».

Siden dette har kravet blitt utsatt flere ganger. Nå er fristen 2034. Grunnen til at det nå kommer tilleggskrav til bønder med båsfjøs, er at alle egentlig skulle vært i mål med overgangen til løsdrift allerede i 2024.

Live Kleveland i Dyrevernalliansen mener melkekyrne har ventet lenge nok på å kunne bevege seg fritt i fjøset.

Det er viktig å huske på hvorfor dette gjøres. Det ligger mye solid forskning bak kravet om løsdrift for kyr. Å være bundet på bås i månedsvis er en stor belastning for kyr. Faglig er det ingen tvil om at et godt løsdriftsfjøs er best for dyrevelferden. Målet med løsdriftskravet er å løfte dyrevelferden i norsk landbruk ved å gi dyra økt mulighet til å bevege seg i fjøset.

Norge ligger langt bak sammenliknbare land når det gjelder bruk av båsfjøs. Fortsatt står 35 prosent av den nasjonale besetningen med melkekyr bundet på bås. Dette er en betydelig høyere andel enn hva vi finner i land som Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Allerede i 2019 hadde Nederland mindre enn tre prosent, og Storbritannia mindre enn en prosent av melkekyrne på bås.

Vi har forståelse for at mange uroer seg for at noen bønder ikke vil klare overgangen til løsdrift. Samtidig vet vi at det er en klar trend i landbruket at stadig flere av de minste brukene avvikler, uavhengig av løsdriftskravet. Å nedprioritere dyrevelferdstiltak det er bred støtte for og faglig enighet om, er ingen god løsning. Det vil være et enormt feilsteg å basere norsk distriktslandbruk på dårlig dyrevelferd.

I 2034 har kyrne ventet siden 2003 – hele 31 år! Det er minst seks generasjoner med melkekyr. Nå må ikke regjeringen la seg presse til å utsette nok en gang, men heller prioritere midler for at bøndene skal kunne gjennomføre dette viktige kravet. Melkekuen har ventet lenge nok – hun fortjener å kunne bevege seg fritt i fjøset!