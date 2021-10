Har vi ikke råd til å skåne Bryggen?

Kanskje må vi også tenke på å verne Øvregaten både for buss og bane?

Olav Reikerås (Sp) reagerer på at tunnelalternativet for Bybanen, som vil lede banen utenfor Bryggen, blir sett på som for dyrt.

Olav Reikerås Bystyremedlem, Bergen Senterparti

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mandag 27. september var det fagseminar om Bybanen til Åsane skal gå over Bryggen eller i tunnel bak. Dagen etter skrev BT-kommentator Morten Myksvoll kritisk om tunnelforslaget. De samme innvendingene hadde Mikkel Gruner i SV i samme avis. I tillegg til dårlig tilgjengelighet, mente de at vi ikke hadde råd til å skåne Bryggen for Bybanen. Har vi ikke det?

To dager etter – 29. september – kunne vi lese i Aftenposten hvor mange milliarder staten har hatt råd til for å drifte det nye Nasjonalmuseet i Oslo før det har åpnet.

I 2019 fikk museet 520 millioner for å gjøre klar til åpning i 2020. Det ble utsatt. Likevel fikk de 786 millioner til drift det året. Og i år har de fått en rekordsum på 881 millioner til drift. Men fortsatt er det ikke åpnet. Det er utsatt til 2022.

Hvor pengene til drift er blitt av, er uklart. Men pengestrømmen har gjort at det nye Nasjonalmuseet har gått med overskudd på flere hundre millioner uten å være åpnet.

Et bybanesstopp i Øvregaten vil påvirke gaten og Mariakirken, advarer bystyrerepresentant Olav Reikerås (Sp).

I en slik situasjon mener enkelte at vi ikke har råd til å verne verdensarven Bryggen for Bybanen. Tunnelalternativet vil føre til en merkostnad på 2,2 milliarder for å bygge og en merkostnad på seks til ti ganger for å drifte sammenholdt med dagalternativet over Bryggen.

Hvorfor det? Slik det ble fremstilt, er det særlig bygging og drift av et bybanestopp i Øvregaten som koster. Øvregaten er Bergens eldste gate med kulturminner som er eldre enn Bryggen. Et bybanestopp vil påvirke gaten og Mariakirken. Kanskje vi må tenke på å verne Øvregaten for både et dyrt bybanestopp og for busstrafikk?

Les også Mener løsningen på kaos som dette ligger i fjellet

Det vil være behov for lokalbusser til og fra Sandviken uansett hvordan vi legger Bybanen til Åsane. Dersom vi velger dagalternativet over Bryggen, må bussene gå kloss forbi Mariakirken og over Øvregaten, som ikke er egnet for busstrafikk. Dersom vi velger tunnelalternativet, kan bussene gå i eget felt over Bryggen.

Uten et stopp i Øvregaten må vi ta lokalbuss fra Sandviken kirke, eller vi må gå fra Allehelgens gate til Bryggen. Det vil redusere tilgjengeligheten med Bybanen. Men er det for stor pris å betale for å verne Bryggen og Øvregaten? Kanskje vi må tenke gjennom det før vi tar en endelig beslutning.