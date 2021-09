Velkommen til grasrota, Banggren

Hvem har rett? Den som har stått mange år i yrket, eller den som er på vei inn i yrket?

Det som holder motet oppe, er først og fremst meningsfulle møter med elever, skriver norsklektor Roar Ulvestad om skolehverdagen.

Roar Ulvestad Norsklektor og tillitsvald

Johannes Banggren fra Høyre mener en erfaren lærer fra Stord svartmaler regjeringens stell av lærerne (BT 24. sep.). Snart får den kommende lektoren gjort sine helt egne erfaringer i klasserommet. Jeg vil ikke frata ham gleden over alt han mener Høyre har gjort for norsk skole, men helt presis er han ikke.

Avtroppende regjering har etablert en ny standard for lærerutdanningene med femårig utdannelse. Best vil nok denne gullstandarden passe i videregående skole, der lærere tradisjonelt har få fag og flere klasser.

I barneskolen, særlig på småtrinnet, vil denne faglærermodellen fungere svakere. Før har de minste forholdt seg til få lærere, som har hatt mange fag, og det har gitt mange en styrket trygghet i disse formative årene, der sosialisering ledet av en trygg voksenperson er viktigere enn årsenheter i matematikk eller norsk.

Den allmennlæreren som har vært en klippe for titusenvis av elever, vil bli erstattet av en lang rekke faglærere som svipper innom.

Videreutdanning er heller ikke for alle. Jeg skulle gjerne videreutdannet meg, til tross for at videreutdanningen innebærer 25 prosent ulønnet arbeidstid for 60 studiepoeng. Vi får den heller ikke «slengt etter oss», som Banggren hevder. Mange søker både fire og fem år om videreutdanning, før de gir opp.

Det er ellers feil når Banggren gir inntrykk av at Utdanningsforbundet er mot videreutdanning. De er mot underkjenningen og det juridisk tvilsomme i at en kompetanseforskrift skal ha tilbakevirkende kraft. Slik at lærere som på et tidspunkt tok den beste utdanningen som var for å bli lærer, nå skal føle seg som b-vare til de har fått 30 studiepoeng gjennom videreutdanning på høyskole eller universitet.

Det som holder motet oppe, der regjeringen har prøvd å bryte oss ned i to stortingsperioder, det er først og fremst meningsfulle møter med elever, der vi som medmennesker og fagpersoner er med på å gjøre en forskjell.

Jeg får ellers si som Søren Kierkegaard:

Jeg taler helst med børn; thi om dem tør man dog haabe, at de kan blive Fornuft-Væsener, men de, der ere blevne det! Herre Jemini!