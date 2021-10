Vegvesenet vil rasere hus, hjem og jordbruksland

Forslaget om ny trasé for E16 er uholdbart.

Dersom Statens vegvesens anbefalte løsning for ny E16 mellom Arna og Åsane blir en realitet, vil det bety en dagløsning gjennom Blindheimsdalen og Haugland. På bildet er gården Botn på Haugland.

Marianne Herfindal Johannessen Beboer på Blindheim i Åsane

Statens vegvesen la nylig frem en anbefaling om hvilken veitrase de ønsker mellom Indre Arna og Vågsbotn. Anbefalingen skaper både frykt og maktesløshet, men også fortvilelse over Vegvesenets kortsiktige regnestykker.

Den foreslåtte veitraseen er en del av E16/E39 Arna–Vågsbotn–Klauvaneset. Denne traseen sikrer en lang tunnel mellom Vågsbotn og Nordhordlandsbrua, noe som er positivt siden det i 30 år har vært behov for en ny og bedre vei der.

Så til problemet.

1 Rasering av sammenhengende strekning jordbruksland Slik ser Statens vegvesens foretrukne kryssløsning i Vågsbotn ut. Løsningen Statens vegvesen nå foreslår fra Vågsbotn, vil medføre en rasering av en sammenhengende strekning med jordbruksland fra Vågsbotn i Åsane til og med Haugland i Arna. Denne veistrekningen skal ikke gå i tunnel, men i dagløsning, da dette er billigst på kort sikt. Det fører til at hele området i Vågsbotn, dvs. gårdene Eikås og Birkeland, ryker med til et gigantisk monsterkryss. Selv rundkjøringen som åpnet i 2014 sammen med Eikåstunnelen, blir fjernet.

2 Høye veiskjæringer i et trangt dalføre Fra Arna vil veien komme ut av tunnel ved gården Botn til venstre i illustrasjonen og videre i åpent lende mot Vågsbotn. På Blindheim skal det lages ny firefelts motorvei på oversiden av dagens E16, altså med høye veiskjæringer. Disse vil bli mer enn 20 meter høye – sannsynligvis langt høyere – og vil medføre store støyproblemer for lokalbefolkningen. Videre fra Blindheim skal veien fortsatt gå i åpent lende over flere gårdsbruk på Haugland, inkludert Botn og Bustevollen, før den deretter skal i tunnel til Indre Arna. Veiforslaget fører til at alle som bor langs denne strekningen, vil havne i rød støysone, noe som forringer livskvaliteten.

3 Ødelegger liv og livsgrunnlag Det er rart at Vegvesenet i 2021 foreslår å bygge ned jordbruksland og ødelegge livene til dem som bor langs strekningen for å bygge en vei som egentlig ikke trengs. Mange av beboerne på strekningen mellom Vågsbotn og Haugland vil miste sine hjem. Gårdbrukerne risikerer også levebrødet sitt. Mange av dem er unge folk som virkelig har satset stort for å forbedre gårdsbrukene som har vært i slektene i mange generasjoner. Det er et forferdelig scenario for dem som rammes hvis Vegvesenets anbefaling skulle bli en realitet.

4 Inversjon og støy i «kuldehull» Beboer på Blindheim, Marianne Herfindal Johannessen, er bekymret for støy og luftkvaliteten dersom nye E16 blir lagt i dagen, og ikke i tunnel. Lokalbefolkningens øvrige bekymringer om luftforurensing og støy virker kanskje mindre alvorlige. Det er imidlertid ikke tilfelle. «Alle» vet at den trange Blindheimsdalen er et ordentlig kuldehull. Inversjon (kaldere luft ved bakken enn oppe i høyden – fører til lokk der luften under ofte blir forurenset) er derfor svært vanlig om vinteren – langt oftere enn det i Bergen sentrum. Det er foretatt målinger som viser at luftforurensningen i dette dalføret allerede er på nivå med Danmarks plass, selv om dette til nå ikke har hatt den store interessen verken blant byens politikere eller mediehus. De sistnevnte har imidlertid laget noen reportasjer når gradestokken bikker 28 minusgrader eller der omkring.

5 Stor usikkerhet om fremtiden Vi som bor langs strekningen mellom Vågsbotn og Haugland, har levd med usikkerhet og stadig nye veiplaner siden 2012. Det kan likevel fortsatt ta mange år å få avklart om og når en veitrasé eventuelt skal bygges. I mellomtiden blir hus, hjem og areal båndlagt, og det er vanskelig å satse på noe som helst. Det er ikke til å legge skjul på at det er en stor fysisk og psykisk belastning for folk å ha dette hengende over seg i mange år.

6 Veien har allerede grei standard «De som bor langs strekningen mellom Arna og Vågsbotn, har ikke behov for en ny og forbedret E16», skriver Marianne Herfindal Johannessen. Dagens E16 mellom Vågsbotn og Indre Arna har en helt grei standard, i motsetning til veien videre fra Arna mot Nesttun. De som bor langs strekningen mellom Arna og Vågsbotn, har ikke behov for en ny og forbedret E16, det er andre som ønsker ny vei. Dersom det en gang i fremtiden skulle bli behov for en ny E16, må det være en som går i tunnel utenom bebyggelsen i dette dalføret. En slik fremtidig løsning ville spart både hus, hjem og livsgrunnlag, for ikke å snakke om støy og inversjonsproblematikk for lokalbefolkningen. Den eneste fornuftige løsningen i dag er imidlertid at politikerne erkjenner at man må konsentrere seg om å bygge vei der det virkelig trengs. Det vil si fra Nordhordlandsbrua til Eikåstunnelen. Det viktige blir å lage en kryssløsning som åpner for å lage ny fremtidig E16 mot Arna i tunnel, og ikke i dagløsning som Vegvesenet foreslår utelukkende for å spare penger. Vi har fått gode signaler fra enkelte politikere allerede. Vi forventer at byens politikere setter foten ned for Vegvesenets løsning i Vågsbotn. Det er det eneste som kan sikre befolkningen på strekningen både nå og i fremtiden.