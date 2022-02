Derfor er det ikke meningsløst å ha ukrainsk flagg på profilbildet sitt

Det er lite som tyder på at digitalt engasjement gjør at folk blir mindre engasjert.

Sportsklubben Brann er blant mange aktører og enkeltpersoner som bruker sosiale medier for å gi støtteerklæringer til Ukraina.

Magnus Hoem Iversen Medieviter og medforfatter av boken «Sosiale medier»

Nå er det mange som forandrer profilbildet sitt på Facebook for å vise støtte til Ukraina. Når mange gjør dette, kommer også de sure stemmene: «Yeah, right – nå blir det sikkert fred! Hva med å gjøre noe mer meningsfullt?»

Men ikke hør på dem. Her er noen grunner til at du kan forandre profilbildet ditt med god samvittighet.

Magnus Hoem Iversen, som til daglig er rådgiver for byrådet i Bergen (Ap), har selv lagt til et ukrainsk flagg på sitt profilbilde på Facebook.

Et gjennomgående funn i forskningen på sosiale medier er at ulike typer digital aktivisme ikke erstatter andre typer aktivisme. Det kommer altså i tillegg til alt det andre folk gjør, og «ikke istedenfor. Engasjement er ikke en av/på-knapp, og det er ikke snakk om enten/eller.

De som engasjerer seg, gjør det både digitalt og på mer tradisjonelle måter. De som deltar i en demonstrasjon, endrer profilbildet i tillegg. De som endrer profilbildet, men ikke noe mer, de ville nok ikke gått i et demonstrasjonstog uansett. Men de kunne kanskje signert et opprop.

Sosiale medier åpner for flere, og nye typer engasjement. Det å gjøre standpunktet sitt kjent for andre er også en måte å engasjere seg på. I noen saker kan det bryte ned tabuer, eller motvirke taushetsspiraler. For mange er også det å si høyt hva en mener det første skrittet mot et større engasjement.

Så er det også slik at symbolkommunikasjon sjeldent er så tomt som noen vil ha det til. Å endre profilbildet er også å si «jeg støtter!». Den støtten tror jeg mange kan sette pris på i disse dager. Det kan også bygge samhold. Her er det snakk om mange folk som ønsker å vise sin støtte i en forferdelig tid.

Derfor kan du trygt forandre profilbildet ditt med god samvittighet. Og gjør gjerne noe mer! For eksempel kan du delta i en markering, eller gi penger til organisasjoner som hjelper. Men du kan også riste av deg sure stemmer som sier at dette er slappfisk-aktivisme. Det er iallfall lite som tyder på at digitalt engasjement gjør at folk blir mindre engasjert.

Innlegget ble først publisert som en Twitter-tråd.