Vær høylytt og bråkete, ungdommer!

Det finnes krefter der ute som vil at du skal løpe så fort, så fort. Gjerne stadig fortere. Og helst i flokk.

Øystein Horsberg lever som jeger og sanker i norsk natur på heltid. Han mener ungdommen bør være rebeller.

Øystein Horsberg Jeger og sanker på fulltid. Står bak Instagram-kontoen @oysteinhorsberg

Kanskje er jeg i min andre ungdom. Det er ting som tyder på det. For halvannet år siden brøt jeg med alle konvensjoner. Jeg frigjorde meg fra flest mulige økonomiske forpliktelser. Strøk mot skogen og fjellene.

Vekk fra boliglån, pensjonspoeng og det evige jaget etter MER.

Jeg vendte meg mot opprinnelsen og mitt genetiske opphav. Mot tiden da vi fulgte villreinen etter iskanten for 10.000 år siden. Som jeger og sanker på fulltid er jeg en bremsekloss. Ei kvise på samfunnets rumpe. Jeg bidrar i liten grad til økonomisk vekst. Ikke når jeg drar sik-garn med blåfrosne never om høsten. Ei heller liggende i lyngen etter en lang økt med bærplukkeren.

For i lyngen er det nesten ingenting. Lav produksjon, lavt skattebidrag, ingen pensjonsopptjening. Bare høstsol i ansiktet en mandags formiddag. Fulle bøtter, blåbærfarget tunge og et sinn i balanse. Sørgelige saker. En stille protest fra en halvgammel returbukk.

25 år forsinket.

Hadde jeg kunnet leve på nytt, ville jeg vært «en jækel» på protest i ungdommen. En irriterende klegg. Et kløende stikk for dem som styrer. Kanskje hadde jeg meldt meg inn i et parti eller en organisasjon.

Det finnes krefter der ute som vil at du skal løpe så fort, så fort. Gjerne stadig fortere. Og helst i flokk. Få deg en utdannelse. Kjøpe en dyr bolig. Bli fastlenket gjelds- og arbeidsslave. Nyttig BNP-booster. En sliten produksjonsenhet som ikke orker å opponere «mot makten».

Hvis musen i hamsterhjulet løper fort nok, blir dog stillstanden i eget liv total.

Sjekk det gjerne med en som kan fysikk.

Kanskje er sånne borgere statens ønskedrøm. De hurtigløpende. De som «legger seg i selen». Som vrinskende hester med tunge sleder, i hoftedyp snø. «Fremad, fremad!». De som akkurat ikke møter veggen (for da blir de en kostnad).

Dit skal ikke du. For du har sykt mye bedre tid enn det kan virke som. Og du er ekstremt verdifull, bare fordi du finnes.

Jeg er ikke mot velferd, ærlig arbeid og skatt. Men hvor mye koster den eskalerende hurtigheten? For naturen vår? For folkehelse og livskvalitet? For den viktige protesten?

«Du har sykt mye bedre tid enn det kan virke som», skriver Øystein Horsberg til ungdommen.

Du trenger ikke søke ut i skogens ro, som en avdanket 44-åring. Du kan være høylytt og bråkete! Være kritisk med veldig god samvittighet. Stille spørsmål. Til foreldres livsvalg. Til skolesystemet og lærerne dine. Til politiske beslutninger du er uenig i. Til urett du ser. Til kvelende enhetstenkning og mer eller mindre skjult meningstyranni.

I lang tid har du hatt dårlige vilkår for å være rebell. Pandemiens klør. Lokket som har ligget over livet ditt. Det er nok nå. Pust, lev, protester!

«La meg være ung

Ingen skygge av deg

Jeg vil være fri

Det er min melodi

...

Om du kjenner det svi

Er det bare fordi

Du er tung

La meg være ung»

Du har kanskje aldri hørt den sangen. Det har sannsynligvis foreldrene dine. Sleng gjerne vibbene fra Arne Bendiksen i trynet på dem. Pluss lærere og andre som prøver å stappe deg inn i en form du ikke passer inn i. Selv unger mestrer den lekegreien der man skal putte en firkant i firkant-formen og en sirkel i sirkelformen.

Rist liv i de desillusjonerte dåsemiklene! Tupp oss i ræven!

«Skal du ikke finne deg en vanlig jobb igjen snart?» spør folk.

Jeg smiler. Først overbærende. Stirrer dem så intenst i øynene. Lenge. Nonchalant.

Til blikkene viker mot bakken. Nesten som Mike Tyson, pre-fight.

«Jeg skal være villsanker et par år til, jeg.»

Minst.