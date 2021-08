Løperhjulene må vekk fra fortauet

Regjeringen setter hensynet til myke trafikanter nederst på rangstigen.

Bergen er en trang by og bør selv få bestemme over egne gater, mener Arild Hermstad i MDG.

Arild Hermstad Nestleder og førstekandidat for Miljøpartiet de Grønne i Hordaland

En drøss med batteridrevne minimotorsykler som suser rundt på fortauene, gjør det farligere å være myk trafikant. Det må det ryddes opp i. Byen skal tilrettelegges for gående, gi dem mer plass og bedre trafikksikkerhet.

MDG vil ha strengere regulering. For oss kommer alltid hensynet til fotgjengernes trygghet først.

Bergen er en trang by. Hver fjerde reise i vår vakre by skjer til fots, og det må bli enda flere. Men det føles utrygt: Biler parkert i trange bygater, og mange smale fortau er en utfordring.

Det siste året har el-løperhjulene gjort spaserturen utrygg for enda flere, og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Som fremkomstmiddel har el-løperhjul noen fordeler, og med streng kontroll kan tilbudet bidra til bedre og utslippsfri mobilitet. Men slik er det dessverre ikke i dag.

De elektriske stådoningene bør få en egen definisjon i vegtrafikkloven, mener Arild Hermstad.

«Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen» var jubelropet fra daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han introduserte total lovløshet for løperhjul og Segway i 2018. Men det har ikke vært bare moro.

Det første dødsfallet etter en løperhjul-kollisjon fant sted i Oslo forrige uke. Legevakten i Oslo må nå oppbemanne i helgene på grunn av omfattende løperhjul-skader. I Bergen rapporteres det om mange og omfattende skader på Haukeland.

Hit-and-run-episoden med ettåringen på Torgallmenningen forrige helg er ett av mange eksempler på hvor galt det kan gå. Det er ikke rart at mange nå føler seg utrygge på byens fortau.

Det egentlige problemet er selvsagt at det tillates små motorsykler på fortau. Løsningen er å gi de elektriske stådoningene en egen definisjon i vegtrafikkloven, underlagt strenge restriksjoner. Kommunene må få myndighet til å bestemme over egne gater, for å kunne sperre av områder for motorisert ferdsel og stanse uvettig parkering.

Den triste realiteten er at vi har en regjering som mener at byer fortsatt skal sette hensynet til myke trafikanter nederst på rangstigen. De prioriterer alltid bilen og motoriserte kjøretøy over fotgjengere. Sånn sett er det ikke noe nytt at el-løperhjulene er viktigere enn fotgjengerne.

Det er fristende å spørre seg hvorfor det er lov å kjøre el-løperhjul på fortauene, men ikke i Løvstakktunnelen.

Hadde regjeringen sørget for en åpning med regulert virksomhet heller enn frislipp, ville det fra første stund vært tydelig for folk at disse nykomlingene i bybildet var strengt regulert.

Kommunalminister Nikolai Astrup har rett og slett sviktet. Det er hans ansvar å påse at kommunene har de verktøyene de trenger for å sikre et ansvarlig og kontrollert tilbud. Men utleieselskapenes bunnlinje virker å være viktigere enn å sikre regulering som kan begrense skadeomfanget, skal man tro Hordaland Høyres egen stortingsrepresentant Peter Frølich.

Stortingets vedtak på forsommeren er et lite steg i riktig retning, men byene mangler fortsatt muligheten til å kreve inn gategrunnsleie for å bestemme hvor løperhjulene får lov å kjøre. For å få klarhet i regelverket må vi avvente saken mellom Bergen kommune og Ryde i november.

Ingen vet hva som er lov, og alt tyder på at dagens regjering ønsker at det skal være mest mulig lovløshet rundt el-løperhjulene også fremover.

Vi trenger å få en politikk som gjør at fotgjengere føler seg trygge, samtidig som el-løperhjulene i fremtiden kan bli et hyggelig tilskudd til mobiliteten i Bergen. Det er på tide å bytte ut dagens regjering – de er rett og slett ikke interessert.