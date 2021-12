Kan restauranteiere boltre seg som de vil?

De mange uskjønne uteserveringene som har dukket opp i Bergen, skader byens tiltrekningskraft.

Disse uteserveringene i Torggaten bidrar til et bedrøvelig bybilde, mener Nanna Kildal.

Nanna Kildal Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bergen er Norges vakreste by, hevder bergenserne og stadfester dermed National Geographics 2013-kåring av Bergen til et av verdens 25 vakreste steder. Det berømte magasinet hadde neppe gjort det i dag. De mange uskjønne uteserveringene som har dukket opp i Bergen de senere år, skader byens tiltrekningskraft.

Det siste skjærende eksempel er den flagrende plattingen utenfor den nyåpnede kafeen/baren Rebel i krysset Vaskerelven/Torggaten. Med sin blanding av tre, lerret og omfangsrike parasoller, er denne klossete installasjonen et skrekkeksempel på manglende respekt for byens estetiske utforming og særpreg.

Den kommuniserer overhodet ikke med byrommet omkring eller det murbygget den er knyttet til. Sammen med uteserveringen til restaurant Lille i nabohuset, skapes et bedrøvelig bybilde.

Les også Skulle lage takhage. Nå kan Kulturhuset i Vaskerelven ha brutt loven.

BA omtalte tidligere i høst en treplatting på Nedre Korskirkeallmenning som var ulovlig montert. Den er nå heldigvis tatt bort. Oppstillingene utenfor Rebel og Lille er også ulovlige. Det ble gitt midlertidig tillatelse i juni til to uteserveringsplattformer, til og med 30.09.21. Etter endt tillatelse skulle det «ikke være synlige spor etter tiltakene».

Tiltakene står der fortsatt, og Plan- og bygningsetatens elektroniske arkiv viser at saken er avsluttet og arkivert – og at «Ingen milepæl utført». Hva nå det måtte bety?

Idet dette innlegget skrives, får jeg et brev fra kommunen hvor det fremgår at saken er gjenopptatt. På grunn av stor saksmengde vil det imidlertid kunne ta inntil ett til to år før saken er tildelt en saksbehandler!

I løpet av den tiden er de midlertidige tillatelsene for lengst blitt permanente. Spørsmålet som må stilles til de ansvarlige i Bergen kommune, er derfor om administrasjonen overhode har ambisjoner om å følge opp sine egne krystallklare vedtak, eller om restauranteiere uten historisk, arkitektonisk og estetisk kompetanse kan boltre seg som de vil?