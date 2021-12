«Status Lærer» er det lærerne gjør den til

Innsenderen svarer på kritikk mot den populære Facebook-gruppen «Status Lærer», der over 30.000 medlemmer diskuterer saker som er relevante for lærere.

Rolf-Eirik Høisæter Lærer og administrator for Status Lærer, Fyllingsdalen

Tilsvar til Joachim Labergs innlegg «’Status Lærer’ – ein syteklubb for konspirasjonsteoretikarar» i BT søndag 26.12.21.

Laberg viser til en lærers frustrerte innlegg over smittevernet i skolen. Innlegget og at det fikk mange likerklikk, er visst vår feil. Hva skulle vi ha gjort? Skulle vi ha nektet henne å komme med sitt hjertesukk? Skulle vi ha nektet andre lærere å like hennes ytring?

Laberg plukker elementer fra en rekke konfliktlinjer som har vektige argumenter på begge sider – for mange til at jeg kan svare skikkelig her. Han tar den ene siden i disse konfliktene og håner den andre siden, de er antakelig sutrere, populister, ofre, eller konspirasjonsteoretikere som trekker ned lærerstanden.

Svært mye av kritikken vi får på siden, har som et slags underforstått premiss at Status Lærer, lik en avis, er redaktørstyrt. Altså at innlegg på forhånd blir lest og moderert og er uttrykk for en redaksjonell linje, innen de legges ut på siden.

Slik er det ikke.

Rolf-Eirik Høisæter er en av administratorene bak «Status Lærer».

Skolefolk, politikere og andre aktører innen utdanning kan fritt legge ut relevante innlegg, mer sammenliknbart med et kommentarfelt i en avis. Alle som har lest slike kommentarfelt de siste årene, har sett den forsøplingen av det offentlige ordskiftet disse ofte representerer. Nivået på Status Lærer er slik sett imponerende.

Driver vi et meningsdiktatur? Sletter vi meninger vi ikke liker? Som administratorer finner vi ofte innlegg vi er fundamentalt uenige i. De slettes ikke, vi har ytringsfrihet på siden! Derimot tillater vi ikke rasisme og annen diskriminering.

Vi har også svært dårlige erfaringer med metadiskusjoner (diskusjoner om diskusjonen, red.anm.). I lange perioder ble mange gode skolediskusjoner kjørt i grøften av metadiskusjoner. De førte ofte også til ufine personangrep, som igjen fører til øket arbeidsmengde for administratorene. Siden drives på dugnad, ulønnet. Forbud mot metadiskusjoner gjør jobben langt mer overkommelig.

Laberg hever at «Status Lærer» fungerer som en klagemur. Læreryrket er verdens beste, slik jeg ser det, men det er også hardt og vanskelig. Mange føler lettelse pga. støtten de får fra kolleger når de gir uttrykk for sine frustrasjoner. De føler at støtten gir dem styrke til å fortsette i jobben.

Hovedkilden til negativitet på siden er, slik jeg ser det, dem som synes klager fra andre enn dem selv er utidige. «Sutring om sutring» er en av de mest ufruktbare «støykildene» på siden. I stedet for å bidra med konstruktive innlegg, fremføres vage og ulne beskyldninger, uten tydelig adresse, om at alle som skriver på siden er slik og slik.

Laberg hevder også at konspirasjonsteorier om FHI florerer på siden. At FHI har hatt en litt underlig tilnærming når det gjelder skolesmitte, er ikke en konspirasjonsteori. Dette blir hevdet med tyngde fra smitteverneksperter og fagmiljøer. Mange av oss som er skeptiske til FHI og skolesmitte, er ikke mer konspiratoriske enn at vi oppfordrer lærerne til å lytte til Nakstad og Helsedirektoratet, fremfor FHI.

De av oss som har vært mest engasjert i smittevern, har vist til seriøse studier bl.a. fra Cambridge, ikke rare konspirasjonssider på Facebook. Dette er en endeløs diskusjon som jeg ikke kan ta i sin fulle bredde her.

«Stadig kjem oppmodingar om at ein kvar lærar bør melda seg ut av forbunda sine», skriver Laberg. Alle administratorene på Status Lærer er fagforeningsfolk. Vi oppfordrer regelmessig lærere om å melde seg inn i en fagforening og til at vi alle bør delta aktivt, senest i årets julehilsen. At noen enkelte blant cirka 30.000 oppfordrer til utmelding, er et uttrykk for ytringsfrihet. Mener Laberg virkelig at vi skal sensurere slike meninger fordi vi ikke liker dem?

Hva er det mulig for en Facebook-gruppe å oppnå? For å oppsummere er ikke siden styrt i noen retninger. Vi prøver å moderere når det gjelder personangrep og rasisme o.l. Vi sensurerer ikke, men har gjort noen grep for å gjøre arbeidsbyrden overkommelig.

Status Lærer er akkurat det enkeltlærere som Joachim Laberg gjør den til, verken mer eller mindre.