Utan vindkraft blir vi eit importland

Om nokre år kjem vi til å vere veldig glade for at vi har utanlandskablane.

Erik Espeset meiner det er mogeleg å finne område i Noreg som egner seg for vindkraft, og som allereie er brukt til vasskraft eller kraftlinjer.

Erik Espeset Konsernsjef, Tafjord kraft

Publisert Nå nettopp

Det slår aldri feil. Skriv ein positivt om vindkraft, uansett kor gode fakta ein har så, så vil motstandarane prøve å svekke truverdet ditt. Knut Langeland synest i BT 20. januar det er så viktig at han må slå inn ei vidopen dør.

Når han skuldar meg for på slå mynt på ein fortvilt situasjon, så reknar eg med at han meiner at eg fiskar i det opprørte vatnet som kjem frå dei høge kraftprisane i Bergen i 2021. Men eg har skrive positivt om vindkraft i fleire år, og åtvara mot framtidig kraftmangel også i ekstremåret 2020 då Noreg flaut over av rimeleg kraft.

Hjå Langeland er tydelegvis det å opplyse om fakta det same som «selektiv talkunst». Då er det sikkert provoserande å nemne at spotprisen på kraft i Bergen dei første dagane i veke fire er tigongen av prisen i Ålesund. I prisområde Midt-Noreg (N03) har vindkrafta i fleire dagar produsert meir enn den regulerte vasskrafta.

Det aktuelle området for vindkraftproduksjon på Høyangerfjellet, der eg er ein liten grunneigar, er brukt frå før til vasskraftproduksjon og kraftlinjer. Om ein likevel skal ha vindkraft på land i Noreg, så skal det gode argument til for å frede eit slikt gjenbruksområde.

Og med dei store utbygde vasskraftområda som finst frå Sognefjorden til Agder, så bør det finnast liknande gjenbruksområde for vindkraft utan at det kjem i konflikt med viktige leveområde for rein.

Bør vi bygge ut meir vindkraft på land i Noreg? Ja Nei

Eg skal gje Langeland rett i ein påstand. Straumprisen i Sør-Noreg blir fastsett utanfor Noreg. Dette har delvis vore rett i 2021 og det kjem til å skje oftare i åra som kjem, fordi energiomstillinga gjer at vi gradvis brukar opp kraftoverskotet vi har i Noreg. Og med bremsen på vindkraftutbygging som vi har no, så kan forbruket fort overstige produksjonen i Noreg om få år.

Då vil vi bli netto kraftimportør gjennom linjene til Sverige og kablane til Danmark, Tyskland, Nederland og England. Når vi kjem dit, kanskje alt i 2025, så er det sjølvsagt at vi må betale den prisen som vi kan importere krafta til.

Sjølv om krafta då vil vere mykje dyrare enn vi har hatt dei siste ti åra, kjem vi til å vere veldig glade for at vi har utanlandskablane. Det er trass alt betre å ha dyr straum enn å ikkje ha straum.