Totalitære Thunberg

Intolerant kampstrategi er en farlig vei å gå.

På klimatoppmøtet i Glasgow brukte Greta Thunberg en skremmende retorikk, skriver innsenderen i sitt svar til David C. Vogt.

Mikkel Plum Forfatter og lærer, Bergen

Filosof David C. Vogt roser i BT 17. november Greta Thunberg for hennes «ikke mere bla, bla, bla»- aktivisme, som han mener «viser vei ut av håpløsheten».

Han kritiserer i samme kommentar klimaminister Espen Barth Eide for å påpeke at Thunberg er inne på en «farlig kurs» med sin uforsonlige holdning. Jeg er enig med Vogt i at Thunberg er modig, når hun hever stemmen sin mot de store. Samtidig er jeg også enig med Barth Eide i at hennes intolerante kampstrategi er en farlig vei å gå – en vei som har totalitære trekk.

Mikkel Plum

For som Thunberg videre sa i Glasgow, så er det bare vi demonstranter her ute på gaten som skjønner hva saken dreier seg om, og bare vi som forstår hva som må til, ikke de inne på toppmøtet. Perspektivene ved en sådan tankegang og retorikk er skremmende. Og hensikten krystallklar: La oss ta makten, sette en stopper for snakket og rydde endegyldig opp.

Det var nøyaktig samme tankegang og retorikk vi unge revolusjonære sosialister benyttet oss av på 1970-tallet. Når vi understreket at vi altså (dessverre) ble nødt til å ta makten fra kapitalistene, for de ga den ikke fra seg frivillig. Vi kunne ikke snakke oss til rette om problemene i parlamentet, for det såkalte demokrati var nemlig ikke et reelt demokrati, bare et «skravledemokrati», som måtte knuses før vi kunne oppnå virkelig frihet.

Hvis vi går enda noen årtier tilbake, minner Thunbergs tankegang og retorikk også om det som ble ropt i Tysklands og Europas gater på 1920- og 1930-tallet, til lyden av taktfaste støveltramp: Drittdemokrati, la oss avskaffe det.

Derfor er det mye fornuft i det Espen Barth Eide sier om «farlig kurs».