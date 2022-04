Gi russerne en gulrot!

Vi må tilby en pakke som det russiske folk kan være interessert i.

«Det er tid for å vise det russiske folk hva vi fra vestlig side vil stille opp med hvis de velger en ny og bedre kurs», skriver André Mundal. Bildet, tatt 4. mars i St. Petersburg, viser russere som demonstrerer mot krigen i Ukraina.

André Mundal Tidl. spesialrepresentant for kvinner, fred og sikkerhet og ansvarlig for Russland-saker ved ambassaden i Washington (2014-2017)

I fem strake uker har Russlands krig i Ukraina tatt fullstendig over for hvilke hendelser som mer enn noe annet definerer tiden vi lever i. Og for hver eneste russiske eskalering, om så i mengde eller brutalitet, spør vi oss selv: Hva gjør vi nå? Sist med de brutale bildene fra Butsja.

Slik beveger dynamikken seg mellom Russland, Ukraina og Vesten. Aksjon – reaksjon – aksjon. Slik er gjerne den vanlige pågående krisens gang.

Men som i alle kriser, har også denne muligheter. Og mulighetene ligger i å være i forkant, å svare på spørsmål som ennå ikke er stilt. For skal Vesten få Russland inn på et bedre spor Post-Putin, må det handles nå. Mulighetsrommet som den tragiske krigen skaper, vil lukkes etter hvert. Slik vi allerede ser nå når den russiske maktelite samler seg rundt Putin.

Ukrainske hjelpemannskaper frakter lik til en av kirkegårdene i Butsja, hvor minst 400 sivile lik er funnet etter at russiske styrker forlot byen.

Mulighetene ligger i noe så ukomplisert som gulroten. For i diplomatiet, så vel som i barneoppdragelse, pussig nok, er gulrot og pisk velkjente og sentrale verktøy. Det handler om å skape motivasjon for å bevege ting i den retning man ønsker. Men der pisk er best til å stanse, er som regel gulrot bedre til å skape.

Der vi har vist Russland pisken i fem uker, med sanksjoner og andre tiltak, må vi nå finne frem gulroten. Vi må komme på tilbudssiden og tilby en pakke og en historie som det russiske folk vil kunne være interesserte i. Og der har Norge unik kompetanse.

Det vil være krevende å nå frem til det russiske folk, men det er mulig å bryte gjennom det russiske kommunikasjonsforsvaret, mener tidligere diplomat André Mundal.

Ikke fordi det er tid for å gi Russland noe som helst, men fordi det er tid for å vise det russiske folk hva vi fra vestlig side vil stille opp med hvis de velger en ny og bedre kurs. Med et tydelig trykk på «hvis». Vesten har invitert Russland inn i varmen i en årrekke. Men vi må doble innsatsen, vi må vise at vi mener alvor.

Og vi må forstå at det internasjonale systemet slik det er lagt opp, faktisk har reelle svakheter i seg som er vanskelig for en rekke stater å overkomme. For eksempel den økonomiske teorien om at det enkelte land bør produsere det de har en komparativ fordel på. Som er fin på papiret. Men det sier seg selv at din komparative fordel er betraktelig bedre når du produserer olje enn når du produserer hvete.

Dog er dette noe Russland på det jevne har kommet godt utav, med betydelige inntekter på både olje og gass. Men skriften på veggen er tydelig. Vi beveger oss mot en verden hvor Russlands fordeler kan bli til Russlands ulemper. Samtidig som Putin gjennom 20 år har forspilt sjansen til å ta landet inn i et bedre selskap. Men vi må ikke miste blikket på det russiske folket, som er fremtiden der hvor Putin etter hvert skal bli fortiden. Og kampen om folk er «the long game», vi har ikke et sekund å miste.

Hva en slik historie, eller pakke, kan innholde, er en krevende diplomatisk øvelse. Men den bør inneholde produksjonsrettede, økonomiske og handelsmessige insentiver som monner, og en fortelling om at Russland fortsatt kan få velge sin egen kultur, men innenfor rammene til det etablerte internasjonale system.

Dette er ikke et argument for å redusere bruken av pisk, snarere tvert imot. Men det får ikke god nok effekt før vi samtidig er villig til å vise at vi også tilbyr en gulrot som mer enn matcher lyden av pisken. Det vil være krevende å nå frem til det russiske folk, men samlede europeiske og amerikanske signaler vil kunne bryte gjennom det russiske kommunikasjonsforsvaret.

For selv om Putin ønsker det annerledes, er 1990 en svunnen tid.