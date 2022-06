Regjeringen bryr seg ikke om min sikkerhet

Norske reiseråd representerer ikke verden vi lever i.

Kim Herøy er bekymret for sikkerheten til LHBT+-personer som er på reise.

Kim Herøy Rådgiver og filosofistudent, Bergen

Regjeringen påstår at de er opptatt av sikkerheten til nordmenn som skal reise ut av Norge. Dette er ikke helt nøyaktig. Gruppen av folk de er opptatt av, er heterofile og dem som identifiserer seg med det biologiske kjønnet de er født som (ciskjønnet). Sikkerheten til lesbiske, homofile, bi- og transpersoner, med flere (LHBT+), blir ignorert ved utenlandsreiser.

Jeg mistenker at dette er et resultat av at regjeringen og Utenriksdepartementet (UD) ser på heteroseksualitet som en norm for alle. La meg illustrere med et eksempel.

En god kollega anbefalte meg å ha bryllupsreisen i Dubai, fordi det er så vakkert der. Jeg fortalte at for to homofile ville det å dra til Dubai, hvor vi kan bli straffeforfulgt, være den verst tenkelige ideen. Da tok min kollega seg i å være heteronormativ, en antakelse om at alle er heterofile og ciskjønnet.

En tredjedel av verdens land kriminaliserer LHBT+-personer. Det betyr at for hver reise ut av Norge må de vurdere alle mellomlandinger og feriedestinasjoner for å se om de risikerer livstid i fengsel, som på Barbados, eller kan bli henrettet, slik som i Dubai. Dette slipper de fleste å tenke så mye på. Som et resultat oppstår situasjoner som den mellom meg og min kollega, hvor min sikkerhet på bryllupsreisen ikke var et tema.

Min mistanke er at dette er hovedgrunnen til at regjeringen fortsetter å diskriminere LHBT+ personer. De antar at bekymringene for alle utenlandsreisende er like for alle sammen. I UDs reiseråd til De forente arabiske emirater skrives det om helse, sikkerhet, kriminalitet og lokale lover og sedvaner. Man tar seg tid til å skrive at det er lite tyveri og at alkohol er straffbart, men ikke noe sted står det at homofile menn kan bli henrettet for å være den de er.

Det er UD som er ansvarlig for nettsiden om reiseråd for nordmenn. Jeg har henvendt meg til dem, men er foreløpig blitt ignorert. Er den mangelfulle informasjonen mer enn «glemskhet», men også aktiv ignorering av problemstillingen? Om ja, så er dette en form for diskriminering.

Jeg skriver dette innlegget for å be det norske folk om å ikke akseptere dette. Vi bor i et liberalt, egalitært samfunn som verdsetter alle mennesker. Men for å verdsette alle må vi bli behandlet likt. LHBT+ personer blir aktivt holdt utenfor vurderingen av sikkerhet og helse ved utenlandsreiser.

Dette må det norske folket gjøre noe med, og nå i Pride-måneden synes jeg det er ekstra viktig å huske hvorfor vi feirer Pride i Norge: Likeverd.

UD svarer: Vi prioriterer dette høyt

At menneskerettigheter gjelder alle mennesker, er mer enn et slagord i norsk utenrikspolitikk. Kampen mot diskriminering og forfølgelse av LHBTI-personer prioriterer vi høyt. Dette omfatter også sikkerheten til norske LHBTI-personer på reise i utlandet.

Hjelp og veiledning til norske borgere på reise, såkalt konsulær bistand, er en kjerneoppgave for utenrikstjenesten. I Utenriksdepartementets offisielle reiseråd er det sikkerhetssituasjonen i det aktuelle landet som er førende.

Vi er enige med Kim Herøy i at forskjellige grupper står overfor forskjellige utfordringer på reise. I vår generelle reiseinformasjon i appen Reiseklar og på regjeringen.no finner du informasjon om innreise- og utreisebestemmelser, sikkerhet, helse, lover og sedvaner for over 200 land. Der finner du også informasjon rettet mot LHBTI-personer.

Utenriksdepartementet jobber for at reiseinformasjonen skal være så treffsikker som mulig. Vi har derfor bedt alle våre ambassader vurdere om reiseinformasjonen rettet mot LHBTI- personer på reise i deres tjenesteland bør bli tydeligere.

Henrik Thune, statssekretær i Utenriksdepartementet