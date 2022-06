Bomstasjoner bør skrus av i helgene

Slik kan vi styrke fritidsaktiviteter i Bergen og omegnskommunene.

Byrådet bør bruke kreativiteten sin på å finne en passende løsning for bompengefritak i helgene, mener Ronny Frønsdal (FB).

Ronny Grønsdal Bystyrerepresentant for Folkets parti FNB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kun vilje og kreativitet kan være nok til å finne opp avgifter, og på lik linje skrinlegge dem. Jeg har lyst til å skru av bomstasjoner i helgene. Det er ikke et snev av tvil i meg om at bompenger går utover sosiale aktiviteter og hverdagslige gjøremål.

Først vil jeg trekke frem idretten. Som de fleste foreldre vet vi godt at sportsaktiviteter i hverdagene kan foregå i lokalområdene, men kulminerer i kamper og cuper i helgene – gjerne utenfor egen bydel eller by. Ved å frita folk fra bompenger i helgene stimulerer vi en rekke sosiale aktiviteter som utelukkende er positive for kropp, sinn og sjel. I tillegg lever amatøridretter for voksne stort sett i helgene, når tidens belte er løsnet.

Noen kan påstå at bussene ikke forsvinner i helgene, men jeg opplever at rutetilbudet i enkelte bydeler er helt fraværende da. Jeg vil heller se familier få uvurderlig samvær under sportslige arrangementer, enn å se bekymrede rynker i pannen ved hver bompassering. Hva kan være tristere enn at foreldre må velge bort heiarop for en mer overkommelig bompengeregning?

Les også Rødt-politikere: – Bompenger er ikke bærekraftig

Videre har vi handelen. Jeg mener at å stimulere ukehandel én gang i uken fritt for bompenger ville vært nyttig for miljøet og for lommeboken. Ved å stimulere lørdag som en uformell handelsdag, spesielt for innbyggerne utenfor Bergen sentrum, ville det redusert trafikal belastning i hverdagen og spart oss for småkjøring. Jeg hører stadig at bompenger er et sterkt verktøy – så hvorfor ikke bruke det på en positiv måte?

Tredje eksempel er samvær med våre eldre som gjerne bor i hjem for seniorer. Vi i Folkets Parti mener at bompenger ikke skal være en stopper for gjenforeninger med kjente og kjære i høy alder. Bomfritak i helgene kan stimulere flere besøk og mer sosialt samvær med eldre, siden besteforedle ofte ikke bor i umiddelbar nærhet. Det er på tide å sette mennesker foran avgifter.

Bomfritak i helgene klarte vi fint i 1986, og vi kan absolutt klare i dag også. Byrådet som ellers ivrig finner på avgifter og forbud, kan heller bruke kreativiteten til å finne en passende løsning for bomfritak i helgene.