Slik kan vi hjelpe en kriserammet næring

Serveringssteder bør få de samme reglene for uteservering som i 2021.

Som et unntak gikk Bergen kommune i fjor bort fra kravet om tre meters fri passasje i nærheten av uteserveringer. Det bør gjelde også i år, foreslår Høyre.

Eivind Nævdal-Bolstad Bystyrerepresentant og leder i Bergen Høyre

I fjor sørget byrådet og bystyret for at parolen om «en mer levende by» faktisk ble fulgt opp med reelle politiske vedtak. Det ble tilrettelagt for utvidet areal for uteservering, blant annet ved å fravike kommunens absolutte krav om tre meters fri passasje i nærheten av uteserveringene. Det var et godt og nødvendig håndslag til en kriserammet næring.

Effekten for et koronaslitent sentrum var tydelig. Cafè Opera på Engen gikk fra fire stoler i 2020 til totalt 24 stoler etter vedtaket i bystyret i 2021. På de få solrike dagene vi har i byen vår, så bør det ikke være tvil om at nettopp disse plassene bidro til økt omsetning for Opera – og sørget for mer liv i sentrum.

Den utviklingen så vi over hele byen, og liberaliseringen førte antakelig til at flere ansatte i serveringsbransjen kunne beholde jobben sin i 2021.

«Jeg håper byrådslederen fremdeles spiller på lag med næringen og Høyre», skriver Eivind Nævdal-Bolstad.

Erfaringene fra i fjor viste at det er fullt mulig for fotgjengerne og andre å ferdes, selv om kafeer og restauranter fikk servere mat og vin på et noe større areal. I desember bekreftet kommunen at de ikke hadde mottatt en eneste klage om dårligere fremkommelighet i byens gater etter bystyret åpnet for flere stoler og bord utendørs.

13. desember 2021 ble landet igjen stengt ned, med dramatiske konsekvenser for serveringsnæringen i Bergen. Selv etter at kranene nå er åpnet igjen, så er det ingen grunn til å friskmelde næringen. Kompensasjonsordninger har vært og er fremdeles avgjørende, og byens politikere bør igjen lete etter tiltak i vår lokale verktøykasse.

Bergen Høyre mener kommunen må videreføre politikken som fungerte godt i 2021. I bystyremøtet onsdag foreslår vi at næringen ikke blir fratatt arealer for uteservering i 2022. En videreføring av fjorårets ordning er et treffsikkert grep for en næring i fortsatt krise.

Byrådsleder Roger Valhammer har stått opp for serveringsbransjen i Bergen under koronasituasjonen, og har overfor ulike regjeringer advart mot restriksjoner som setter hardt prøvde arbeidsplasser i spill. Jeg håper byrådslederen fremdeles spiller på lag med næringen og Høyre.

Da bør han ikke innlede våren med å fjerne stoler og bord fra Café Opera eller andre steder som sikrer arbeidsplasser og liv i byen.