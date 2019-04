Bompengeordningen er urettferdig

Jeg vil aldri få noen nytte av Bybanen, men får likevel tusenvis av ekstra kroner i utgifter.

IRRITERENDE: På lørdag 6. april åpner de 15 nye bomsnittene i Bergen. – Enten jeg skal til deltidsjobben eller besøke venninner og familie, kommer meg simpelthen ikke rundt i Bergen vest heller uten å måtte punge ut, skriver innsender. Foto: Eirik Brekke

Mai-Britt N. Skjelbred Mathopen

Publisert: Publisert 7. april 2019 07:00







For noen år siden fikk jeg meg en god og fin dieselbil. En herlig følelse! Den følelsen er nå erstattet av et press om å selge den til fordel for en el-bil. Og det til spottpris på grunn av høye bompengeutgifter i Bergens-området og enda litt ekstra for dieselbil.

Enten jeg skal til deltidsjobben eller besøke venninner og familie skal det betales rikelig med bompenger. Jeg kommer meg simpelthen ikke rundt i Bergen vest heller uten å måtte punge ut.

Jeg er voksen og vil aldri få noen nytte av Bybanen her jeg bor i Mathopen. Men hver dag skal jeg betale bompenger, som blant annet går til å finansiere Bybanen. Det irriterer meg grenseløst, og føles faktisk veldig urettferdig. Å ta bussen dit jeg skal er ikke noe alternativ, så det argumentet kan bompenge- og bybanetilhengerne bare glemme.

Lørdag åpnet den nye bomringen i Bergen, da starter innkreving av bompenger på 15 nye steder. Det betyr tusenvis av ekstra kroner i utgifter både for meg og veldig mange andre.

Heldigvis er det kommunevalg til høsten - og årets valg blir enkelt!

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg