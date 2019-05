En hyllest til skatten

DEBATT: Skatt har fått et ufortjent dårlig rykte.

Mindre enn 1 time siden







TAKK FOR SKATT: Blomstene og vedlikeholdet i parkene her i byen kommer ikke av seg selv, ei heller fyrverkeriet som sendes opp ved spesielle anledninger. Skatten gjør at vi kan ha et velferdssamfunn, skriver Henning Jon Grini. byoutline Tor Høvik

Henning Jon Grini Forfatter

Jeg skal innrømme at jeg til tider har gjort det jeg kan for å betale minst mulig i skatt. Det er jeg sikkert ikke alene om. Tvert imot virker det som om de aller fleste tenker slik. Det er ingen god strategi.

Vi må ikke glemme at skatten kommer oss alle til gode. Den er en velsignelse hvis vi eller noen av våre kjære blir syke. Den bidrar til veiene vi kjører på, skolene våre barn går på og brannvesenet som alltid står klar når det brenner. Blomstene og vedlikeholdet i parkene her i byen kommer ikke av seg selv, ei heller fyrverkeriet som sendes opp ved spesielle anledninger. Skatten gjør at vi kan ha et velferdssamfunn.

Et eksempel på hvor galt det kan gå er USA, hvor stadig flere havner under fattigdomsgrensen. Ifølge NRK Urix lever 40 millioner nå under fattigdomsgrensen, og enkelte steder minner verdens mektigste land mer om et u-land enn et i-land. Tendensen til økende ulikhet ser dessverre ut til å spre seg videre, også her til lands. Når vi vet at det ikke fungerer, må vi gjøre det vi kan for å stoppe det.

Henning Jon Grini byoutline Jarle Kavli Jørgensen

Jeg forstår ønsket om å betale minst mulig, som forfatter er det ikke alltid lett å få endene til å møtes. Det er utallige andre som sliter, selv i verdens rikeste land. Derfor bør skatten ytterligere tilpasses den enkeltes betalingsevne.

Det er nærmest uforståelig at de selskapene og enkeltpersoner som tjener mest, ofte er de som betaler minst i skatt. Unnskyld meg, men jeg syntes det er egoistisk. Jeg tror de går glipp av et av livets største gleder, og noe som gir livet større mening: Å hjelpe andre. Spør Trond Mohn eller Grieg Foundation hva de mener om den saken. Det er en grunn til at de fortsetter å gi.

Gleden ved å kjøpe noe nytt er kortvarig, og ofte gir det en tomhetsfølelse. Å hjelpe andre gir motsatt effekt. Det skaper glede som varer lenge. Å hjelpe andre gir også langt større mening og tilfredsstillelse.

Er skatten betalt for i år så er det allikevel flust av muligheter til å gi av sitt overskudd. I tillegg til byens trengende, finnes det utallige flotte foreninger, lag og organisasjoner der ute. Eller hva med å støtte forskning, oppstartsbedrifter og miljøtiltak? Kanskje gi til prosjekter i utlandet, hvor behovet er større enn her?

Det er dumt at vi ikke kan velge hva skatten skal brukes til. Mitt ønske for fremtiden er derfor at skattebetalerne selv kan velge hva deler av skatten deres skal gå til. Det vil gi en mer personlig kontroll og en større tilfredsstillelse når en betaler skatt.

Enn så lenge, betal din skatt med glede!

Publisert 28. mai 2019 12:00







Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg