Hva gjør man med tiden som egentlig ikke strekker til?

Vi jager kollektivt etter mer tid, samtidig som vi tilsynelatende hopper på første og beste mulighet til å få slippe å være der vi er, skriver Josefin Winther. Foto: Francisco Munoz

Debattinnlegg

Josefin Winther Artist og lærer

Vi får stadig mer «ikke-tid».

Jeg sikter til tiden som ikke er så mye verdt, den som kun er verdig at man tar frem mobilen, setter i øreproppene, eller venter på at den skal være over.

Ikke-tiden lurer seg inn over alt. Gjennom reklame blir nye former for ikke-tid utpekt som synder i den såkalte «tidsklemma», etterfulgt av løsningen på «problemet».

VG tilbyr seg å holde deg oppdatert på hva som skjer i resten av verden mens du venter på bussen. Adams matkasse kan handle middagen for deg, og hos Cutters kan du se på Youtube når du klipper deg, mens du venter på flyet. Citymaid kan vaske for deg, og Storytel byr på lydbok når du går på tur i skogen.

Vi jager kollektivt etter mer tid, samtidig som vi tilsynelatende hopper på første og beste mulighet til å få slippe å være der vi er.

Mye av livet ender opp med å handle om å få slippe – unna – alle de små øyeblikkene, som uansett ikke er så mye verdt.

Høytiden handler om å dokumentere at det er høytid. Når all ikke-tiden er slått i hjel, og all viktig-tid er dokumentert, er det ikke så mye igjen. Alle disse dagene som kom og gikk; jeg visste jo at de var livet.

Hva skjer når en så stor del av livene våre ikke teller, ikke gjelder? Kan det tenkes at vi også begynner å omgi oss med ikke-natur, ikke-dyr og til slutt ikke-mennesker?

Gradvis møter vi færre blikk og hører færre stemmer.

På umerkelig vis begynner vi å velge oss ut hvem som er blikket vårt verdig, hvem vi kan avse litt hørsel for. Og trolig ender stadig flere opp som statister i ikke-tiden vår.

Det er tankevekkende at så mange øyeblikk behandles som et nødvendig onde, når de i realiteten er vårt valg og vårt liv.