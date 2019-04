Forstår ikke kvinnene i byen vår seg på økonomi?

Jeg håper de stemmer til høsten.

FIKK KRITIKK: Trym Aafløy sa kvinner bruker lengre tid på å ta innover seg de økonomiske konsekvensene av de nye bomstasjonene. Reaksjonene på den uttalelsen er sterke. Frps ordførerkandidat Marte Monstad mener man burde kunne forvente mer av en listetopp i Norges nest største by. Marita Aarekol

Line Berggreen Jacobsen Bystyrerepresentant (Ap)

Bompengelisten kan vokse seg enda større. Trym Aafløy og hans bompengeliste flyr høyt på meningsmålingene. På forrige måling svarte 16,9 prosent (!) av innbyggerne i Bergen at de ville stemme på han. Det er ingen tvil om at dette er et uttrykk for at bompenger er en høyst reell irritasjon for mange bergensere. Å tro noe annet er uklokt.

Det er ikke som om det etablerte politiske Bergen ikke forstår dette. Ap, KrF og Venstre-byrådet som siden 2015 har tatt byen vår i en grønn, bærekraftig og klimavennlig retning, har ikke bare tatt hensyn til nettopp privatbilismen, de ønsker i tillegg at en større andel av bane- og veiprosjekter skal tas over statsbudsjettet. Slik kan vi på en langt bedre måte forhindre et urettferdig finansieringssystem som rammer de med lavest inntekt hardt.

Også byrådet mener bompengebelastningen har nådd et tak, men vi må forholde oss til fremforhandlede byvekstavtaler og statlige bidrag til nødvendig skinnegående kollektivtrafikk. Vi skal bygge Bybanen til alle bydeler, og kan ikke trylle frem pengene som forsvinner ved å fjerne bompengene over natten. Noen hevder at «rådhuspolitikerne» ikke forstår bompengemotstanden fordi vi ikke tar innover oss at dette er ekte politikk for ekte mennesker. Bompengelistens fremgang kan likevel ikke forstås uten å se hvordan motstanden dekkes.

Pressens kollektive håndtering av «fenomenet» viser at det er gøyere og enklere å omtale fremgangen til en protestliste og kjør sakte-aksjoner, enn å behandle den som det de etter hvert har blitt: en potensiell maktfaktor. Blir de en maktfaktor, er det ikke lenger bare interessant å vite at de er imot bompenger. Da må borgerne vite mer.

Det er langt mellom de kritiske spørsmålene både om bompengelistens egne kjernesaker, men ikke minst om den øvrige politikken. Er de egentlig mot Bybanen? Hvor henter de pengene fra? Hva vil de med skolebyggene, eller sykehjemmene? Hvor stor skal kommunens investeringsportefølje være? Er sosialhjelpssatsene på et riktig nivå? Dette er også ekte politikk for ekte mennesker.

En ny liste eller et nytt politisk initiativ fortjener kanskje en slow start i offentligheten. Men som byens tredje største parti på siste måling må de behandles som nettopp det, byens tredje største parti. Det blir de ikke i dag.

På TV 2 Nyhetskanalen søndag 14. april ble Trym Aafløy spurt om hvorfor så få kvinnene sier de vil stemme på protestlisten hans. Aafløy forklarer det med at «det tar litegranne lengre tid for de å ta innover seg, for eksempel, de økonomiske konsekvensene av at man nå skal begynne å betale for å kjøre steder som tidligere har vært gratis».

Jeg vet ikke hva jeg skal si. Om kvinnene i byen vår ikke forstår seg på økonomi, så har de kanskje «tatt innover seg» konsekvensene av en grå og forurenset by og at byen må ha luft som det er mulig å puste i. Jeg håper de stemmer til høsten.

