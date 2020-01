Kinosalen skal være alkoholfri!

Alkoholsalget er der for profitt, ikke for at du og jeg skal få en bedre opplevelse.

UNØDVENDIG: Jeg ser ingen grunner til å åpne ølkranene på kino, men mange negative sider, skriver John Glenn Robertsen Foto: IEVGENII MEYER / SHUTTERSTOCK / NTB SCANPIX

John Glenn Robertsen Nesttun

Det er forunderlig og skuffende at Bergens Tidende på lederplass støtter alkoholservering på Lagunen kino. Undertegnede vil tro at avisen her er i utakt med flertallet, som vil ha en god filmopplevelse.

Jeg ser ingen grunner til å åpne ølkranene, men mange negative sider med dette forslaget. BT mener at voksne bør få drikke øl på kino – altså fra fylte 18 år. Jeg tar det for gitt at forslaget innebærer at man faktisk får ta med seg glasset inn blant seteradene, og ikke må nøye seg med å drikke ferdig før man går inn i selve kinosalen.

Jeg kan levende forestille meg en ungdomsgjeng som fniser og ler seg gjennom hele filmen med stigende rus – og etterlater seg nedgrisede seter. Det sier seg selv at man òg vil få en inn- og ut-trafikk av pissetrengte, til stor irritasjon for alle andre. Folk må gjerne ta seg et glass øl før en film, men man får nøye seg med brus og chips under selve fremvisningen.

Det har fungert utmerket til nå, og jeg ser ingen grunner til å forandre på det.

Det er et økende problem at berusede ødelegger for det store flertallet, være seg på konserter eller på flyreiser. Alkoholsalget er ikke der for at du og jeg skal få en bedre opplevelse, men kun for profitt og intet annet.

