Slik kan man ta bedre vare på eldre pasienter

Koronapandemien har aktualisert samarbeidet om trygg pasientbehandling.

Metodisthjemmet er det hardest rammede sykehjemmet i Bergen. Mange sykehjem i Norge har vært hardt rammet av koronaviruset. Foto: Tor Høvik

Ellen Catharina Tveter Deilkås Seniorforsker og overlege ved Ahus

Gunnar Tschudi Bondevik Professor ved UiB og fastlege i Bømlo

Over halvparten av dødsfallene knyttet til koronasykdom, har skjedd på sykehjem. Metodisthjemmet i Bergen og Vallerhjemmet i Bærum er blant sykehjemmene som har vært spesielt hardt rammet med mange dødsfall.

Måten ledere følger opp uønskede hendelser på, definerer deres kultur for pasientsikkerhet. Denne kulturen påvirkes av ansatte og ledere på alle nivåer, og kan variere betydelig både mellom sykehjem, og mellom sengeposter i ett og samme sykehjem.

Pasientsikkerhet kan spores tilbake til oldtiden og den Hippokratiske ed. «Primum, non nocere», som betyr «første bud er ikke å skade pasienten». Pasientsikkerhet defineres som vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser – eller mangel på ytelser.

Ellen Catharina Tveter Deilkås og Gunnar Tschudi Bondevik Foto: Privat

Kunnskapen om uønskede hendelser i helsetjenesten økte betydelig omkring årtusenskiftet med rapporten «To err is human». Her kom det frem at flere amerikanere døde som følge av uønskede hendelser i sykehus, enn av trafikkskader. Variasjon i sikkerhetskultur ble pekt på som en hovedårsak til hvorfor forekomst av pasientskader varierer i ulike deler av helsetjenesten.

Helsetjenestens oppgaver er i sin natur forbundet med uforutsigbarhet og risiko. Systemperspektivet erkjenner at risiko for skade kan oppstå uavhengig av hvilke personer som er involvert. Det er lettere å snakke om feil man har bidratt til når ledelsen har fokus på hva som bidro til hendelsen – fremfor hvem som utløste den.

I forbindelse med koronapandemien har man satt knappheten på smittevernutstyr i et systemperspektiv, ved å understreke behovet for nasjonale krav til lagerbeholdning. Når det gjelder sykehjem, har det i tillegg vært pekt på ressursmangel, overarbeidede ansatte, begrenset kompetanse og manglende rutiner.

Systemperspektivet gir medarbeidere trygghet for at analyser av uønskede hendelser fokuserer på hva man kan gjøre for å redusere risiko for nye feil, fremfor hvem som var involvert.

Uønskede hendelser forekommer sjeldnere på arbeidssteder der medarbeidere føler det er trygt å være åpne. Arbeidssteder med lite fokus på hierarki og posisjon, oppnår bedre resultater.

Ved å invitere medarbeidere til å lære om systemperspektivet, kan en leder flytte fokus fra individuelle feil til uheldige omstendigheter.

Mangel på mulighet til å snakke om risiko var en viktig årsak til kjernekraftulykken i Tsjernobyl i 1986. Begrepet sikkerhetskultur oppsto i kjølvannet av denne ulykken.

Sikkerhetskultur har senere blitt studert i andre risikoutsatte virksomheter, som luftfart og helsetjeneste. I helsetjenesten handler sikkerhetskultur om hvordan medarbeidere og ledere samarbeider for å gjøre pasientbehandling tryggest mulig. Den gjenspeiler hva medarbeidere og ledere i fellesskap anser å være innenfor og utenfor grensene for akseptabel praksis.

Pasientsikkerhetskultur består av holdninger, rutiner, organisering og atferdsmønstre som bidrar til at færre pasienter erfarer uønskede hendelser og skader. Det kan for eksempel handle om hvor lett det er å be om hjelp fra kolleger, og i hvilken grad medarbeidere føler det er trygt å snakke om risiko i arbeidet sitt. Medarbeideres oppfatninger av slike forhold kan måles med spørreskjema.

Det har vært gjennomført studier av pasientsikkerhetskultur ved enkelte sykehjem også i Norge. En god sikkerhetskultur viser seg å redusere risikoen for at det blir gjort feil som kan skade pasientene.

Den nasjonale kampanjen «I Trygge Hender» har tidligere koordinert målinger av pasientsikkerhetskultur i alle sykehus. Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer om nasjonalt koordinerte undersøkelser av pasientsikkerhetskultur i primærhelsetjenesten.

Spørsmålet er om det er bra nok.

Fortjener ikke sykehjem at det satses mer på en forbedring av pasientsikkerhetskultur? I en slik satsing er kartlegging en forutsetning for å sikre at ressursene og innsatsen prioriteres til tjenester der den trengs aller mest. Resultatene må også gjennomgås av ledere og medarbeidere i fellesskap, slik at en sammen kan drøfte forbedringsbehov.

Koronapandemien har gitt oss et bilde på hvordan det kan se ut når toppledere i det norske samfunnet og helsetjenesten prioriterer liv og helse høyt. Vi har sett statsministeren på TV inspisere smittevernutstyr.

Mangel på smittevernutstyr, medisiner, personell og kompetanse da pandemien startet, indikerer likevel at den nasjonale og kommunale ledelsen i helsetjenesten kanskje burde være mer operativ også under mer normale omstendigheter.

Fylkesmannen i Vestland opprettet tilsynssak, og konkluderte nylig med at Metodisthjemmet ikke har drevet i strid med kravet til forsvarlig helsehjelp under koronapandemien. I tilsynsrapporten peker en på gamle bygninger, dårlig testkapasitet og stort vikarbehov grunnet mange ansatte i karantene, som forklaringer på den utbredte smitten ved sykehjemmet.

Et nyttig fokus for Fylkesmannens tilsyn kunne også være å vurdere om et bedre samarbeid mellom medarbeidere og ledere om smittevern i forkant, kunne ha forebygget konsekvensene av utbruddet.

I tilsynet ble det ikke gjort noen analyse av ansvar på overordnet nivå. Fylkesmannen kunne også vurdert om et bedre samarbeid i forkant mellom kommunal og nasjonal ledelse kunne ha bidratt til tryggere behandling under koronapandemien i det aktuelle sykehjemmet.

Gode kulturer for pasientsikkerhet forutsetter prioritering på ledernivå. Kunnskap om hvordan pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten varierer, vil muliggjøre prioritering av tiltak og ressurser for å redusere risiko der behovene er størst.

Denne kronikken bygger på en kommentarartikkel forfatterne nylig har publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning.