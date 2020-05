Fortsatt «husarrest» er dårlig nytt for oss over 70

Vår drøm og vårt ønske er at også vi etter hvert skal få slippe ut i samfunnet igjen.

Rolf K. Eckhoff drømmer om å kunne ta Bybanen igjen, på trygg avstand til nærmeste medpassasjer. Foto: Privat

Debattinnlegg

Rolf K. Eckhoff Nesttun

Våre gode myndigheter sier nå stadig oftere at vi gradvis vil åpne landet vårt opp igjen. Med ett unntak: De over 70 år må fortsatt holde seg hjemme.

Jeg har testet dette forslaget til en «åpne-opp-løsning» for oss over 70 på flere av mine jevnaldrende.

Dommen er entydig: Selv om det sies at dette gjøres for å hjelpe oss, er fortsatt isolasjon og ensomhet noe av det aller verste vi kan bli utsatt for.

I tillegg til påkjenningene i forbindelse med smitteverntiltakene, har mange over 70 år lange dager som pensjonister, og savner de sosiale fellesskapene de hadde som yrkesaktive.

I denne situasjonen har alle de gode frivillighetstiltakene i nærmiljøene vært en god hjelp. Men nå er jo alt dette lukket ned.

Fortsatt koronaisolasjon, mens samfunnet «åpnes opp» for yngre aldersgrupper, er en svært dårlig løsning for oss over 70 år.

Vår drøm og vårt ønske er at også vi etter hvert skal få slippe ut i samfunnet igjen, og at de yngre oppfordres til å hjelpe oss der med å holde to meter avstand til andre m.m.

Som over 80 år, er en av mine drømmer å kunne komme inn på Bybanen, og bli møtt der av yngre mennesker som velvillig rydder en trygg sitteplass til meg.