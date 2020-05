Karl Morten, vi er mange i samme situasjon

Vi må bli mer våkne for hvilket emosjonelt krafttak kundene har vært gjennom, når de leverer sin personlige musikkhistorie til gjenvinning.

Bente Gansum Daazenko Daglig leder Bir Privat

Kjære Karl Morten.

Å kvitte seg med sin historie er brutalt. Etter å ha lest ditt innlegg «Nei, Bir. Det er ikke enkelt å kaste disse!», om å levere CD-samlingen på en av våre gjenvinningsstasjoner, innser jeg at vi har tatt for lett på kompetansehevingsplanene våre.

Vi har fokusert på at kundeveilederne skal være de beste på avfallssortering, slik at mest mulig av det vi kaster, skal få nytt liv og bli materialgjenvunnet. For ikke å snakke om at det farlige avfallet skal håndteres rett, slik at vi unngår branner og helseskadelige gassutslipp.

De psykologiske aspektene ved det å kaste minner har for oss vært sekundært.

Du etterlyser mer medfølelse hos Birs konsulenter når et menneske leverer sin personlige musikkhistorie til gjenvinning.

Vi er mange i samme situasjon som deg, og det er lett å kjenne seg igjen i det du beskriver. Selv har jeg fire tenåringsgutter som liker rap, uansett hvordan du uttaler det ordet. Jeg kaller ikke det musikk, men å lire av seg en masse ord i rasende fart med bråk i bakgrunnen. Forståelsesgapet er stort.

En god nyhet er at Bir fra årsskiftet innførte et krav om å levere restavfall i gjennomsiktige sekker. På den måten kan vi lettere se hva kundene kaster, og dermed også ha empati med hvilket emosjonelt krafttak kunden har vært gjennom, når de står der foran oss litt hjelpeløse og sorgtunge.

Vår oppgave er å lytte til kundene. Samtidig skal vi være våkne for dette nostalgiske blikket hos kunden, som gir oss hint om å spørre: «Kunne du tenke deg å levere samlingen din i brukthallen, slik at gleden spres videre?»

Dessverre er brukthallene våre midlertidig stengt som et smittereduserende tiltak mot korona, men da kan digitale markedsplasser være et godt alternativ.

Det som er avfall for en, kan være til nytte for en annen. Min kollega la ut sin CD-samling forleden dag, og det tok nøyaktig tre minutter å glede en annen.

Så, som vi sier i Bir: Sammen for en god sak!