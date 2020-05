Korona må bidra til et endret arbeidsliv

Bemanningsbransjen hører ikke med i fremtiden.

Jorge Dahl mener vi må se et endret arbeidsliv etter koronakrisen. Foto: Rune Sævig

Jorge Dahl Leder Unionen fagforening, Fellesforbundet

Erfaringen med strenge restriksjoner for innreise, viser at vi har et arbeidsliv som er avhengig av innleid arbeidskraft for å holde hjulene i gang. Arbeidslivet merker nå at store deler av arbeidsstyrken ikke er tilgjengelig.

I mediene får vi gladsaker når industribedrifter klarer å få et arbeidslag tilbake fra Polen.

Er det et slikt arbeidsliv vi ønsker oss? At bofaste ansatte med norske lønns- og arbeidsvilkår, er blitt erstattet av tilreisende med langt dårligere vilkår for lønn, arbeidstid, oppsigelsesvern og pensjon enn det som er vanlig her i landet.

LO og resten av fagbevegelsen har lenge etterlyst en politisk jobb, for å få opp antallet fagarbeidere som er fast ansatt i norsk arbeidsliv.

Fellesforbundet sitt mål er at bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles, og at arbeidsformidling blir en sterkere offentlig oppgave.

Forbud mot bemanningsbransjen fungerte før år 2000, og vi tror det vil fungere også i fremtiden. Det vil tvinge bedriftene til å øke egenrekrutteringen, noe vi tror er fullt mulig. Det kan skje på to måter: Ved å øke inntaket av lærlinger og ved å ansatte de som i dag er innleid.

Industrien med sin høye andel innleide, trenger lengre tid til å omstille seg. De må i tillegg gjenoppbygge kulturen hvor industribedriftene leide fra hverandre.

Og skal vi klare å øke inntaket av lærlinger, må vi gjenreise et seriøst arbeidsliv med faste ansatte, faglærte og lærlinger, og med like konkurransevilkår.

Så må vi få flere unge til å søke seg til bygg- og industrifag på videregående. Da må veiledertjenesten i ungdomsskolen settes i stand til å anbefale motivert ungdom å velge yrkesveien, og hele grunnskoleløpet må i større grad ha obligatoriske praktiske fag, slik vi en gang hadde.

Et samfunn som tar lønns- og arbeidsforhold på alvor, og som har et ønske om et næringsliv som står seg også i en pandemi, må handle nå. Bemanningsbransjen hører ikke med i et slikt fremtidig bilde.