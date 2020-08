Umusikalsk lovprising av alkohol

Harald Myklebust meiner at BTs Anne Rokkan bommar grovt i denne kommentaren om rus. Foto: Faksimile, BT 15. august

Debattinnlegg

Harald Myklebust Åsane

BTs kommentator Anne Rokkan presterer laurdag 15. august å hylle den «gode fylla», samstundes som vi opplever at både lokale og sentrale styresmakter ser med sterk uro på at rusinga svekker evna til å ta omsyn til smittevernreglane.

Kan ein bli meir umusikalsk i ei ekstrem pandemikrise, der vi alle bør vere årvakne for ikkje å skape grobotn for smittespreiing? At det går an.

Samstundes får vi høyre at ein av våre aller største idrettsheltar ikkje berre køyrer 169 km/t i 110-sona, men og kan vere påverka av rus.

Kvar er gangsynet til Vestlandets største avis?