Hvorfor testes ikke drosjesjåførene?

De har direkte kontakt med alvorlig syke pasienter.

Mange drosjesjåfører har nærkontakt med alvorlig syke pasienter, påpeker innsenderen. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Thea Økland Nyborg, Bergen

På Folkehelseinstituttet (FHI) sine nettsider gis det klare retningslinjer hvordan helsearbeidere skal opptre etter hjemkomst fra områder og land med lav koronasmitte. De bør informere arbeidsgiver, og det anbefales å teste seg før man begynner på jobb.

FHI bruker «bør» og «anbefales». Ord som ofte brukes i et byråkratisk språk, men som sterkt understreker hva man skal rette seg etter.

I lys av disse anbefalingene undres jeg over at ikke også andre yrkesgrupper omfattes av samme retningslinjer. Jeg tenker da først og fremst på drosjeselskap som har avtale om pasientreiser.

Disse er også i direkte kontakt med pasienter som skal fra og til ulike helseinstitusjoner – pasienter med ulike helseproblemer, som for eksempel kreftdiagnoser og andre alvorlige tilstander.

Taxisjåfører er ikke direkte helsearbeidere, men utfører arbeid for helsevesenet. Sjåfører som har vært i land og områder utenom Norge og som utfører pasientreiser, bør vel også varsle helseforetak de utfører pasientreise for. Ellers kan en sårbar pasientgruppe bli utsatt for koronasmitte under transport.

All pasientnær kontaktbør sikres best mulig. Dette også av hensyn til smittesporing.

Svar fra Helse Bergen:

Våre transportører som utfører ordinær pasienttransport, skal følge FHIs retningslinjer. Avdeling for pasientreiser samarbeider tett med transportørene, og vi opplever god samhandling og god oppfølging når det gjelder ivaretakelse av smittevern, både med hensyn til passasjerer (pasienter) og sjåfører.

Drosjeselskapene har innført strenge krav til håndhygiene, bilvask og fysisk kontakt. Sjåfører må holde seg hjemme om de er i karantene eller er syke. Ved påvist smitte gjøres smittesporing overfor både sjåfører og passasjer/pasient, som ellers i samfunnet.

Når det gjelder pasienttransport av personer med konkret påvist/mistenkt covid-19, har Avdeling for pasientreiser inngått en tilleggsavtale med Bergen Taxi. De må følge veilederen som konkret er gitt fra FHI i tillegg til vår opplæring og rutiner.

Avtalen med Bergen Taxi hadde oppstart 8. juni etter at smittevernopplæring var gjennomført og rutiner og utstyr på plass. Alt er gjort i tråd med FHIs veileder.

Ann-Mari Høiland, leder for Avdeling for pasientreiser