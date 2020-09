Korona har vekket meg

I sommer har jeg hatt fantastiske stunder med dem jeg er mest glad i.

Publisert Publisert Nå nettopp

For Erik Bertelsen har koronatiden vært en positiv opplevelse. Foto: Privat

Debattinnlegg

Erik Bertelsen Indre Arna

Vi har lagt bak oss en meget spesiell sommer. Ingen sydentur, ingen venting på boarding og heller ingen kjapp tur mellom taxfree-hyllene for å finne solkrem og en passende Cognac til en nightcap på balkongen vi betalte to tusen ekstra for.

I år har vi vært på Norgesferie. Vi har klatret på fjell og breer i hele Norges land. Vi har gått på ukjente stier og vi har opplevd dette landet vi er stolte av på mange forskjellige måter. Er ikke det herlig?

Selv har jeg ikke vært på de høyeste toppene eller de mest populære norske turiststedene, men jammen har jeg opplevd mye fint denne spesielle sommeren.

Jeg har vært i Bremanger, der min bestefar og bestemor på farssiden ble født og hadde sine første barneår. Ikke langt fra hverandre. Gikk ikke langt for å finne kjærligheten den gang!

Et sted med fantastiske mennesker, som kunne sette seg ned og prate om historie og hvordan det var for en kvinne i en liten kystbygd å leve med 11 barn og mann som var på sjøen mesteparten av samlivet (unntatt når han var hjemme og «produserte» disse elleve da!).

Hvem var disse menneskene og hvordan var de med å skape meg? Utrolig spennende å utforske dette.

Les også Student forteller fra innsiden på korona-hotellet

Jeg har vært på Sørlandet og besøkt min familie på morssiden av slekten. Vi ble møtt med smil og en kjærlighet og åpenhet som vi aldri hadde trodd var mulig, der vi ble «båret» frem i deres rike.

Jeg har fått oppleve hvordan slektsbånd knytter oss sammen, selv om det er lenge siden vi har sett hverandre.

Jeg har hatt biltur med min datter i åtte timer uten at vi kranglet ett sekund. Er det mulig?

Jeg har kjørt 250 mil med min sønn og har hatt fantastiske samtaler med han.

Jeg har snakket mer med min bror enn på mange år. Daglig kontakt om slekt og hvordan det går også videre, også videre.

Jeg har snakket mer med naboene enn noen gang.

Jeg har snakket med «svigermor» jevnlig, og fått gode tips om baking og hvordan det beste syltetøyet skal lages.

Jeg har til og med snakket med min ekskone flere ganger og har hatt gode samtaler med henne.

Les også Tilsette er koronasmitta: Restaurant, bar og treningssenter stenger

Mange har fått utfordringer på grunn av pandemien. Mange har blitt permittert eller oppsagt fra jobben, eller møter andre utfordringer som har fulgt med dette globale problemet.

I dette innlegget ønsker jeg bare å belyse at det for meg også har vært noen positive sider ved korona. Jeg har lært mer om mitt opphav, fått kontakt med familie rundt i landet og hatt fantastiske stunder med dem jeg er mest glad i.

Så er korona bare dritt?

Nei er mitt svar. Korona har gitt meg muligheten til å ha en slik sommer, og er veldig takknemlig for det. Det er litt dumt at det må «unntaksstilstander» til for at jeg har gjort det, men kanskje jeg har våknet!

Takk for en fin sommer, og stå på alle sammen!