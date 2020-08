Rasismen er problemet, ikke politiet

Det var ikke uten grunn at politiet så seg nødt til å gripe inn med større makt enn vi er vant til.

Kaia Bergeland Kjos (H) mener Salman Akhtar Chaudhry og Sosialistisk Ungdom forsøker å slå politisk mynt basert på en ufullstendig fortelling om Sian-demonstrasjonen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Kaia Bergeland Kjos Leder, Høyres Studenterforening i Bergen

I BT 27. august skriver leder i Vestland Sosialistisk Ungdom, Salman Akhtar Chaudhry, et innlegg hvor han fordømmer politiets opptreden under Sian-demonstrasjonen i Bergen.

Demonstrasjonen og forholdene rundt har fått stor medieoppmerksomhet, og at Sosialistisk Ungdom forsøker å slå politisk mynt på feilinformasjon om denne hendelsen, er ingen overraskelse.

Chaudhry tegner i sitt innlegg et ensidig bilde av et ondskapsfullt politi, som heldigvis ikke er fullstendig gjenfortelling av hendelsene under demonstrasjonen.

Kaia Bergeland Kjos Foto: Privat

Det han beleilig unnlater å nevne, er de voldelige motdemonstrantene som kastet stein på Sian-demonstrantene og gikk til fysisk angrep på Sian-leder Lars Thorsen, noe som resulterte i kroppsskader. Det var ikke uten grunn at politiet så seg nødt til å gripe inn med større makt enn vi er vant til å se her i Norge.

Om politiets bruk av gassvåpen var riktig og lovlig eller ikke, beror vel på en nærmere undersøkelse av den aktuelle loven. Likevel er det vanskelig å være uenig i at politiet sto i en skremmende og uoversiktlig situasjon, og tilsynelatende handlet etter beste evne.

Jeg har i hvert fall tillit til at velutdannet norsk politi ikke bruker makt uten rimelig grunn. Det er ikke alt som skal politiseres, og jeg tror ikke at vi tjener på å tillegge politiet politiske holdninger eller motiver uten reell kunnskap om dette.

Det som er synd med Chaudhrys innlegg, er at han har et godt poeng som burde kommet bedre frem: Norge har et rasismeproblem.

Det skal ikke mer til enn å rulle ned til kommentarene under innlegget hans i BT, hvor en lang rekke nordmenn gir uttrykk for rasistiske og islamofobiske holdninger, og får god respons av likesinnede.

Jeg håper at SU vil ha en dialog om konkrete måter å bekjempe denne rasismen på, istedenfor å trekke urealistiske sammenlikninger mellom det norske politiet og politiet i USA.

I denne saken bør vi ikke fokusere enda mer på politiets reaksjon eller motdemonstrantene, men på det for store antallet rasister i Norge som representerer skremmende holdninger vi ikke kan akseptere i samfunnet vårt. Dette tror jeg at Chaudhry og jeg kan være enige om.