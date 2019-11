Stuen vil gjøre Skomakerdiket mer tilgjengelig

Området blir veldig fint etter at arbeidet er ferdig.

«AVSTIKKER»: Bygget er ble tegnet av arkitektfirmaet Saaha AS, og er konstruert slik at det er godt med tak å sette seg under og nyte matpakken, skriver Anita Nybø. SAAHA AS

Debattinnlegg

Anita Nybø Direktør, Fløibanen

I BT 02.11 skriver Paul Shaw at den pågående utbyggingen ved Skomakerdiket er i ferd med å ødelegge området.

All utvikling på Fløyen skjer i tett samarbeid med Bergen kommune. Bruksplanen for Fløyenområdet ble vedtatt i bystyret i 2003 og ligger til grunn for alle planer.

Planen har som mål å avveie forholdet mellom bruk og vern av arealene, og definerer tydelig hvor kommunen ønsker intensiv bruk av Fløyen-området. Skomakerdiket og Fløysletten er slike områder, da de allerede blir brukt relativt intensivt. I tillegg har planen gitt gode reguleringer og bestemmelser for bruk av områdene.

Fløibanen bygger en varmestue ved Skomakerdiket til bergenserne. Men skulle en turist, enten de kommer kort- eller langveisfra, stikke nesen innom døren, er de alle hjertelig velkommen!

Området likner nok en byggeplass i en overgangsperiode, men samtidig har byggeprosjektet gitt oss muligheten til å oppgradere både veier og bekkefar – en oppgradering som nå dekkes av prosjektet. Vi tror varmestuen gjør Skomakerdiket mer tilgjengelig for alle aldersgrupper, og blir et yndet turmål for barnehager, skoler, lag og organisasjoner, idrettslag og pensjonister.

Ikke alle har samme muligheten til å bevege seg rundt i Byfjellene, og tilgang til tak over hodet ved Skomakediket mener vi er viktig også for dem med barnevogn og rullestol. Varmestuen blir et sted hvor en på våte dager kan sette seg inn med matpakken sin.

Vårt ansvar er å så godt det lar seg gjøre forlate området slik det var når vi startet opp, det ansvaret skal vi levere på. Skomakerdiket har vært, og skal fortsatt være, et godt sted å besøke for dem som bor i byen, og dem som besøker Bergen by.