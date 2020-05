Klokt å overlata gravplassforvalting til kyrkja

Å kaste vrak på deira kompetanse er eit dårleg val.

Gravferdsforvaltinga er ikkje knytt opp mot Den norske kyrkja sine kyrkjelege gravferdsseremoniar, skriv Karl Johan Hallaråker. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix

Karl Johan Hallaråker Menighetsrådsleiar, medlem Bergen kyrkjelege fellesråd og tidligere leiar Bergen KrF

Christian Lomsdalen, nestleiar i Human-Etisk Forbund, har kasta seg over gravferdsforvaltinga i eit debattinnlegg i BT. Den nye lova for trus- og livssynssamfunn gjev kommunar høve til å søkja Fylkesmannen om å overta dette frå Kyrkjeleg fellesråd.

Prinsipielt er det ikkje mykje seia mot dette. Eg leia sjølv for nokre år sidan eit utval i KrF som også opna for at gravferdsforvaltninga prinsipielt høyrer heime hos det offentlege, men kan overlatast til Kyrkjeleg fellesråd – som mange vil meina er klokt.

Det er faktisk klokt av mange grunnar. Å trekka trussamfunnskortet i denne saka er eigentleg litt lettvint og kamuflerande – i alle fall i Bergen.

Kyrkja har gjennom generasjonar opparbeidd stor kompetanse på dette feltet. Bergen kyrkjelege fellesråd (BKF) forvaltar dette med svært stor klokskap, kompetanse og respekt for ulike religionar og livssyn.

I førre periode – då eg sjølv var medlem av fellesrådet – blei det oppretta eit gravferdsutval med representantar som inkluderer trus- og livssynsmangfaldet i byen. Kommunen sin representant vart oppnemnd som leiar i utvalet.

Karl Johan Hallaråker. Foto: Tor Høvik

Gravferdsforvaltinga er altså ikkje knytt opp mot Den norske kyrkja sine kyrkjelege gravferdsseremoniar, slik Lomsdalen nærast påstår. Her må ein ikkje blanda korta.

Med all respekt for kommunale funksjonærar sitt flotte arbeid på ulike felt, vil eg glatt meina at den kompetansen BKFs gravferdsmyndighet har og utviser, er svært verdifull for å utøva denne tenesta for livets sluttfase med respekt for den enkelte sin integritet. Det har alle gagn av.

Som dei innvigde veit, skulle eg gjerne ha slanka BKF og overført meir til sokna (menighetene), der den nye lova som Stortinget nyleg vedtok, berre har soknerådet som soknet sitt juridiske styringsorgan. Men Fellesrådet er svært viktig med sine oppdrag overfor kommunen.

På gravferdsområdet vil eg meina at å kasta vrak på den kompetansen som her er opparbeidd gjennom generasjonar til beste for alle byens innbyggarar, er eit svært dårleg val.

Eg har den tiltrua også til politikarar i dei ulike partia, at denne kompetansen framleis er ønskjeleg i byen vår.