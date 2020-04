Ta ungen ut av handlevognen!

Butikkene kan ikke godta dette.

Det er kun i Norge innsenderen ser at barn står i handlevognen. Foto: Shutterstock

Åge Jansen Loddefjord

Jeg registrerer at unger langt opp i skolealder står oppi handlevogner i matbutikken. At sløve foreldre tillater det er en ting, men at butikkene godtar det er noe annet.

Jeg synes også Mattilsynet bør reagere, spesielt nå i disse tider. Det er rett og slett uhygienisk.

For mindre barn er det jo laget til et sete på selve handlevognen, så det burde være helt unødvendig å plassere de oppi.

Jeg reiser en del til utlandet, men har aldri sett noe liknende der. Det er vel forskjellige meninger på dette som alt annet. Men at det er uhygienisk, er vel de fleste enige om!