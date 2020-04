Oljen er avgjørende for velferdsstaten

Vi må ikke la oss blinde av de midlertidige problemene bransjen opplever.

Publisert Publisert Nå nettopp

På biletet er Oseberg-feltet. Foto: Helge Hansen / NTB SCANPIX

Debattinnlegg

Silje Hjemdal Stortingsrepresentant Frp

«Ei styrt og føreseieleg utvikling i den viktigaste sektoren i Noreg kan ikkje vere prega av ropekonkurranse mellom partia», skriver BT på lederplass. Det er Frp helt enig i. Nettopp derfor er Frp imot å «flytte iskanten sørover».

Dagens situasjon er krevende for alt næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder ikke minst for oljebransjen, som opplever overproduksjon og synkende etterspørsel som følge av koronakrisen.

Vi må dog ikke la oss blinde av de midlertidige problemene bransjen opplever.

Silje Hjemdal (Frp) Foto: Ørjan Deisz

Det internasjonale energibyrået (IEA) har spådd høy etterspørsel i flere tiår fremover. Det er disse langsiktige linjene vi må utforme oljepolitikken etter, ikke lettvint klimapopulisme og koronapanikk.

Frp vil ha en bærekraftig velferdsstat – oljeindustrien er en avgjørende faktor her. Oljeindustrien står for en stor andel av verdiskapningen i Norge. I region Vestland har vi mer enn 35 000 oljerelaterte arbeidsplasser, ifølge Menon Economics.

Bare i Bergen er nær 17.000 sysselsatt i oljerelatert industri. Etterspørselen etter folk med kompetanse i petroleum- og prosessteknologi i arbeidsmarkedet er stor, og vil fortsette å være det i mange år fremover.

En vesentlig årsak til at Norge, sammenliknet med andre land, klarer seg ganske godt gjennom koronakrisen er at vi kan pumpe penger fra oljefondet inn i næringslivet for å opprettholde drift under krisen.

Les også Ny korona-studie: – Et jordskjelv vil treffe Norge

Uten oljepengene vi nyter godt av i dag ville Norge vært betydelig verre stilt. Da er det også vårt ansvar som politikere å sørge for at også fremtidens generasjoner har en formue de kan tære på ved kriser. Olje- og gass er viktig for Norge, og drar inn penger i statskassen.

Her må vi politikere finne løsninger sammen med oljebransjen, og opprettholde rammevilkårene. Vi må ikke skape enda mer usikkerhet ved å konkurrere om å skrike høyest etter «klimatiltak» og å lansere skrivebordsideer som å flytte iskanten.

Frp er en garantist for fortsatt satsing på den verdiskapende oljeindustrien, og vi håper at et flertall vil være med oss i arbeidet som sikrer oss titusener av arbeidsplasser og milliarder i inntekter.