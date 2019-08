Forum Scene skal være for alle

Det er ikke vanskelig å forstå at folk reagerer på ting Dan Odfjell har skrevet de siste årene, men han kommer ikke til å ha noe med driften av Forum Scene å gjøre.



– MODERNE KULTURHUS: Forum Scene skal drives som et moderne kulturhus, av et selskap som er uavhengig av eierne, skriver Haavard Monsen, daglig leder i selskapet Liveon AS, som skal stå for den kommersielle driften av nye Forum Scene.

Haavard Monsen Leder Liveon AS

Mindre enn 1 time siden

Forum Scene skal være en kulturarena for alle bergensere, med alle slags meninger og livssyn. Som Jens-Petter Glittenberg, representant for majoritetseier Salt Bergenskirken sa til BT i vår:

– Forum skal bli Bergens Rockefeller, Bergens Sentrum Scene.

Les også Stor konsertoversikt: Desse konsertene må du få med deg i høst

Den storstilte oppussingen har gjort Forum til en konsertscene og konferansearena som kan huse minneverdige opplevelser i mange år fremover. Vi opplever stor entusiasme rundt prosjektet vårt, og er takknemlig for at både lokale og nasjonale konsertarrangører og kulturliv har besøkt oss og tar så godt imot oss.

Etter at BT skrev at bandet Romskip valgte å trekke seg fra åpningsfestivalen til Forum Scene, på grunn av Dan Odfjells deleierskap og hans kobling til nettstedet Resett, ønsker jeg som daglig leder av selskapet Liveon AS å si noe oppklarende om drift og eierskap av Forum.

Daglige utleie og drift skal ikke utføres av eierne, men av Liveon AS. Det er et eget og uavhengig selskap, som skal drive Forum som et moderne kulturhus og en moderne konsertscene. Her skal det være plass til alle slags uttrykk og meninger. Vi har sammen med konsertarrangør Brilliance Live derfor booket noen av byens beste og mest spennende artister til åpningsfestivalen i slutten av august.

SNART ÅPNINGSFESTIVAL: Haavard Monsen (til v.) i Liveon AS og Ruben Nesse i Brilliance Live holder på å gjøre klart til åpningsfestival på nye Forum Scene. Geir Martin Strande

Da Salt Bergenskirken ønsket å kjøpe aksjeselskapet som eier bygningen der Forum Scene ligger, var Dan Odfjell en av de gamle eierne. Han ønsket ikke å selge sine aksjer, og ble derfor værende i selskapet som en mindre aksjonær. Odfjell, som bor store deler av året i Chile, kommer ikke til å ha noe med driften av Forum Scene å gjøre.

Det er ikke vanskelig å forstå at folk reagerer på ting Dan Odfjell har skrevet de siste årene. Hvis man går langt nok bak i eierstrukturene på selskaper som investerer i eiendommer som huser konsertarenaer, hoteller, restauranter eller andre tjenester man benytter seg av, så vil man ofte finne personer som har et politisk ståsted langt fra ens eget.

Så er det opp til hver enkelt å bestemme seg for hvordan man skal forholde seg til dette.

Les også Fosse: – Vi vil vere meir politiske enn dei andre festivalane

Vi har respekt for Romskips valg, selv om vi gjerne skulle sett dem på scenen når Bergens nye storstue innvies. Vi ser likevel frem til åpningen av Bergens nye kulturarena – et kulturhus som skal være for alle.

Publisert 13. august 2019 20:53